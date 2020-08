Sitka Gold: Nächstes Bohrprogramm im Yukon läuft an

Erst vor Kurzem hatten wir berichtet, dass der kanadische Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) die erste Bohrung auf dem vielversprechenden Alpha-Projekt in Nevada abgeschlossen hat. Die Ergebnisse dürften in den kommenden Tagen und Wochen zur Verfügung stehen. Parallel dazu hat das Unternehmen nun das erste Bohrprogramm auf dem RC Gold-Projekt im Yukon angestoßen.



Ende Juli machte sich die Sitka-Crew mit dem Bohrequipment auf den Weg auf das Projekt, das rund 110 Kilometer östlich von Dawson City liegt. Das Unternehmen hat zudem die im Yukon ansässigen, renommierten Experten von New Age Drilling engagiert. Die erste Bohrung sollte mittlerweile laufen.



Das RC-Projekt erstreckt sich über gewaltige 345 Quadratkilometer des bekannten Tombstone-Goldgürtels innerhalb eines Gebiets, das immer mehr Aufmerksamkeit als ergiebige, goldhaltige Region erlang, die nachgewiesenermaßen über das Potenzial verfügt, große, wirtschaftliche Goldlagerstätten zu beherbergen.





Wie Corwin Coe, CEO von Sitka, ausführte, hat sein Unternehmen fünf Liegenschaften zusammengeführt und daraus das RC-Projekt gebildet. Dabei erwarb Sitka zudem eine riesige Menge an Explorationsergebnissen, die bis zu 40 Jahre zurückreichen. Allein in den vergangenen drei Jahren wurden mehr als 1 Mio. Dollar vor allem für Bodenproben, geophysikalische Untersuchungen und geologische Kartierungen aufgewendet.Und diese jüngsten Arbeiten sowie die die Erfassung der historischen Daten erlaubte es dem Unternehmen, mehrere Vererzungszonen mit Intrusionszielen für einen potenziellen Großabbau als auch hochgradige Goldziele in Adern und Brekzien zu definieren! Das jetzt angelaufene Bohrprogramm wird sich auf mehrere, übereinstimmende, geochemische und geophysikalische Anomalien konzentrieren, die in den vergangenen drei Jahren identifiziert wurden. Darüber hinaus wird man historische Bohrabschnitte, Grabenproben und Goldanomalien im Boden auf den jüngst erworben Grundstücken Barney Ridge und Clear Creek testen.Eine neue Zugangsstraße, die quer durch das Sitka-Gebiet verläuft, hat zudem die Explorationskosten in diesem Gebiet stark reduziert, sodass das Unternehmen, nachdem man erst neulich eine Finanzierung in Höhe von 1,2 Mio. Dollar abschloss, nun in der Lage ist, dieses neu konsolidierte Projekt in Distriktgröße weiter voranzutreiben.Jetzt, da der Goldpreis nur noch kurz vor der Rekordmarke von 2.000 USD pro Unze steht, hat Sitka Gold also gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Positive Bohrergebnisse von einem oder beiden Projekten könnten so unserer Ansicht nach die Aktie auf das nächste Level heben.Wir weisen aber explizit darauf hin, dass die Exploration ein riskantes Geschäft ist und Sitka Gold eine hoch riskante – wenn auch sehr aussichtsreiche – Spekulation ist. Anleger sollten sich dessen immer bewusst sein.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.