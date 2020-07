Sitka Gold: Alpha-Bohrung abgeschlossen, Hinweise auf Carlin-Lagerstätte

Die Entscheidung rückt näher! Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) meldete Ende vergangener Woche den Abschluss der ersten Tiefenbohrung auf dem Alpha-Projekt, das im weltbekannten Golddistrikt Carlin, Nevada, liegt. In wenigen Wochen, dürften so die Analyseergebnisse vorliegen. Sollten diese im aktuellen Rekordgoldpreisumfeld positiv ausfallen, wird es spannend!

Der Carlin-Distrikt ist das zweitproduktivste, goldproduzierende Gebiet der Welt mit mehr als 30 in Betrieb befindlichen Minen und einer Gesamtproduktion von mehr als 84 Millionen Unzen (2016). Die Mega-Lagerstätten reihen sich entlang des Battle Mountain-Cortez-Goldtrends auf. Die Lagerstätten (Pipeline, Cortez Hills und Goldrush) finden sich dort, wo günstige Karbonatgesteine durch Zonen der Faltung und Deformation erhalten geblieben sind.

In den Lagerstätten des Carlin-Typs ist das Gold nicht in Adern gebunden, sondern in riesigen Kalksteinsedimenten sehr fein verteilt. Diese Lagerstätten sind typischerweise durch mikroskopisch kleines und/oder gelöstes Gold in Pyrit und Arsenopyrit gekennzeichnet. Diese gelöste Goldart wird auch als „unsichtbares Gold“ bezeichnet, da das Gold nur durch chemische Analyse gefunden werden kann. Die Goldgehalte sind zwar sehr gering, dafür eignen sich diese Lagerstätten aufgrund ihrer gleichmäßigen Verteilung bestens für den industriellen Abbau in riesigen Tagebauen.

Wie Cor Coe, CEO von Sitka, erläuterte, gelang es mit der Bohrung AG20-01, einen substanziellen Teil der Struktur, auf die man abgezielt hatte, zu durchschneiden. Die dabei bereits gewonnenen Informationen, so der Sitka-CEO weiter, scheinen die Modelle des Unternehmens zu bestätigen und würden damit das Potenzial des Alpha-Projekts verstärken, eine Goldlagerstätte des Carlin-Typs zu enthalten. Kein Wunder, dass sich Coe auf den anstehenden Erhalt der Laborergebnisse freut…

Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem spannenden Explorer weitergeht, der ja noch zwei weitere Eisen im Feuer hat. Anleger sollten sich aber trotz allen mit Sicherheit vorhandenen Potenzials immer bewusst sein, dass die Exploration ein riskantes Geschäft und Explorationsfirmen riskante Investments darstellen. Entsprechend sollten eventuelle Positionen immer abgesichert und nur einen kleinen Teil des Portfolios ausmachen.



