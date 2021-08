Singtel: Daraus kann echt mehr werden!

von Manfred Ries

»Singtel« auf Wochenbasis: Die Bodenbildung ~1,40 EUR schreitet voran.

Von Manfred Ries

Montag, 16. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: die …

… Emerging Markets. Und an dieser Stelle möchte ich auf die Singapore Telecommunications Ltd. (»Singtel«) (WKN: A0KFC2) zu sprechen kommen. Zwar kein Einzelwert aus einem der klassischen Emerging-Markets-Länder, aber dennoch von einem Börsenplatz, der hierzulande weitgehend unbekannt erscheint. Zu Unrecht! Einer der Blue Chips aus Singapur: die 1992 gegründete Singtel, wie die Company in Börsenkreisen abgekürzt auch heißt.

Singtel ist eines der größten asiatischen Telekommunikationsunternehmen! Die Company bietet ihren Kunden in Asien, Australien, Afrika und den USA ihre Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikations- und Digitalisierung an. Das Gros der Equity-Analysten ist für Singtel zu begeistern. Kein Wunder bei einem KGV(2023e) von ~14,5 und einer ordentlichen Dividendenrendite von ~5,1 Prozent. Dies alles sollte die Notierungen stützen.

Aktuell notiert Singtel am Handelsplatz Frankfurt knapp unterhalb einer wichtigen Schlüsselmarke, die ich bei ~1,489 EUR veranschlage. Positiv betrachte ich den Verlauf der 200-Tagelinie, die in einem großen Bogen schwungvoll wieder gen Norden tendiert und den Beginn eines potenziell mittelfristigen Aufwärtstrends einläuten könnte. Dieser nach oben gerichtete Trend ginge d’accord mit dem positiven Verlauf des MACD-Trendfolgeindikators auf wöchentlicher Betrachtungsweise – der MACD hat einen Schnittpunkt erzielt (gelb markiert), was Chartisten gerne in freudige Wallung versetzt. Mein längerfristiges Target sehe ich im Bereich ~1,56/1,60 EUR.

Singtel am Montag in Frankfurt: 1,4845 EUR (+1,1%). Singtel am Montag in New York: 1,80 USD (+6,4%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.