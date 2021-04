Singapore Telecom: Kurz vor Ausbruch?. [...]

von Manfred Ries

Singapore Telecom: Hier könnte sich Großes anbahnen! Widerstand: um 1,61 EUR.

Dienstag, 20. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt es Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert – das Wichtigste in Kürze:

● ROHSTOFFE – PALLADIUM setzte, wie in der vergangenen Ausgabe vermutet, seine Aufwärtsbewegung zu Wochenbeginn fort mit +1,3%. Achtung: Großes Break out bei 2880 USD! Preis aktuell: 2816 USD. Wenig Bewegung indes bei den Energieträgern: BRENT und WTI am Montag gut behauptet. +1% am Dienstagmorgen! ERDGAS (+1,4%) am Montag überraschend positiv. Das Plus am Montag bei den Industriemetallen legt Zeungis ab von der wachsenden Zuversicht der Wirtschaft: KUPFER (+1,4%) und ZINN (+1,0%). Bei den Agrarprdukten fiel ZUCKER mit -2,1% Tagesverlust negativ auf, während BAUMWOLLE am Montag 1,9% teuerer als am Freitag notierte. GOLD stabilisiert sich und setzt seine jüngste Aufwärtsbewegung tendenziell fort – eine Position davon findet sich im Musterdepot des Optionsscheine Expert Trader. Wir bleiben für GOLD positiv gestimmt; der aktuelle Preis am Dienstagmorgen: 1771 USD.

● EMERGING MARKETS – In den Schwellenmärkten überwog am Montag die schwache Tendenz. Positiv: SINGAPORE TELECOM (+2,7%) Hier bahnt sich ein Break out über die 1,61er-Linie an (s. Chart oben); das wäre höchst positiv! In China kann der Autohersteller GEELY um 2,4% zulegen. Damit notiert das Papier mit 2,41 EUR aber noch immer weit abgeschlagen vom bisherigen Jahreshoch bei ~3,60 EUR. Der MA(200) verleiht indes Support. In Indien macht wieder WIPRO (+1,8%) auf sich aufmerksam: Das Allzeithoch bei 6 EUR ist greifbar nahe. Sehr schwach in Indien: STATE BANK OF INDIA (-4,8%). Möglicherweise verleiht die 36er-Kurslinie Support – beobachten! In Europa weist SPANIEN zahlreiche Kurszuwächse auf: MELIA HOTELS mit +3,5%; ebenso INDRA mit +3,5%.

● DEVISEN – Die Stärke beim EUR setzt sich fort. Insbesondere das Währungpaar EUR/CAD punktet mit +0,7%; für den Devisenbereich eine ansehnliche Größe. Damit notiert der EUR wieder >1,50 CAD. Nächster harter Widerstand: der MA(200) ~1,54 CAD. Gegenüber dem CHF kommt der EUR etwas zur Ruhe; hier bildet im Währungspaar EUR/CHF die 1,10-CHF-Marke ein Support. Der übergeordnete Trend für den EUR aber zeigt klar aufwärts. EUR/USD wieder >1,20 USD – die positive Trendbewegung könnte sich bis 1,22/1,23 fortschreiben – eine Halteposition. Als Sonderbewegungen sind zu bewerten: EUR/RUB (+1,1%) und EUR/TRY (+0,7%). Schwächer indes zeigt sich der EUR im Währungspaar EUR/GBP (-0,6%): Großbritannien, so scheint hat, bekommt die Corona-Pandemie relativ gut in den Griff.

● KRYPTOS – Bei den Krypot-Währungen überwiegen am Montag ganz klar die nachgebenden Notierungen. ETHEREUM (ETC/USD): -14,5% nach; ZCASH (ZEC/USD): -12,6%; LITCON (LTC/USD): -5,2%. Da fällt das Minus bei BITCOIN (BTC/USD): -2,7% verhältnismäßig gering aus. Gerade die Entwicklung vom heutigen Montag zeigt einmal mehr, mit welchen Volatilitäten Anleger im Kryptobereich zurecht kommen müssen – BTC/USD notiert aktuell erneut unterhalb von 55.000 USD – bleiben Sie vorerst außen vor. News: Medienberichten (CNBC) nach hat sich die Bank of China wohlwollend zum Thema BTC als „Investitionsalternative“ geäußert. In der Vorwoche machten noch Gerüchte um ein mögliches BTC-Verbot die Runde – der Markt bleibt spannend; chancenreich – und voller Risiken.

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

