Sind das die Nachzügler-Aktien im DAX®?

Der DAX® eilt von Rekord zu Rekord. In dem Umfeld sind aber nicht nur die Gewinner gefragt. Welche Werte stehen ganz oben auf den Kauflisten der Anleger, und bei welchen Titeln sind Investoren weiter zurückhaltend?Prächtige Stimmung bei DAX®-Investoren: Der Index ist auf neue Rekordhochs geklettert. Da er mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 zusehends teurer wird, schauen sich Investoren verstärkt nach Nachzüglern um, in der Hoffnung, dass sie noch Aufholpotenzial bieten. So führt die Deutsche Lufthansa mit einem Kursgewinn von 32,3 Prozent gegenüber Ende 2016 die Rangliste der Gewinner deutlich an, gegenüber „nur“ 9,8 Prozent für den DAX®. Die Kranich-Airline profitiert von den sinkenden Ölpreisen. Außerdem steigt der Euro gegenüber dem Dollar, was die Tankrechnung zusehends entlastet. Trotz der jüngsten Rally notiert die Lufthansa-Aktie noch um rund 40 Prozent unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 1998.Hinter der Lufthansa folgt RWE mit einem Kursplus von 29,4 Prozent seit Jahresanfang. Investoren sind der Überzeugung, dass der Versorger bei der Restrukturierung besser vorankommt als der hiesige Branchenprimus E.ON. Da sehen Investoren darüber hinweg, dass RWE die Dividende das zweite Jahr in Folge hat ausfallen lassen. Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegen die Aktien der beiden Versorger um jeweils rund 85 Prozent unter ihren Rekordhochs. Auf Rang drei liegt die Commerzbank mit einem Kursanstieg von 25 Prozent. Investoren setzen auf eine Erholung des Geschäfts, obwohl die Zinsen seit etlichen Monaten lediglich seitwärts tendieren, weshalb der Druck auf die Ergebnisse der Banken von der Zinsseite her anhält. Allerdings kommt den Instituten die Rekordfahrt am Aktienmarkt zugute, weil sich nicht zuletzt das Geschäft im Investmentbanking verbessert. Die Aktie notiert immer noch um 96 Prozent unter dem Spitzenwert des Jahres 2000.Zu den Favoriten der Investoren gehörte zuletzt auch die Allianz-Aktie. Zwar bekommt der Versicherer das anhaltende Niedrigzinsumfeld und den zunehmenden Wettbewerbsdruck in der Branche zu spüren. Investoren sehen aber darüber hinweg, dass Analysten einen leichten Gewinnrückgang für 2017 erwarten und greifen bei dem Papier zu - auch weil die Dividendenrendite bei beachtlichen 4,3 Prozent liegt. Damit ist die Allianz einer der Spitzenreiter im DAX®.Während sich die obigen Aktien trotz einer langen Dürreperiode zuletzt großer Beliebtheit bei Investoren erfreut haben, bleiben sie bei Autoherstellern wie Daimler und BMW skeptisch. Dabei hat Daimler die Gewinnprognose für 2017 deutlich angehoben, während BMW seine bestätigt hat. Investoren bezweifeln aber, dass die hiesigen Autohersteller bei Elektro- und später bei selbstfahrenden Autos eine ähnlich dominante Marktstellung erreichen können wie derzeit. Zudem sorgt die anhaltende Schwäche am US-Automarkt für Verunsicherung, ist er doch ein sehr wichtiger Markt für Daimler und BMW. Die Skepsis gegenüber den Autoaktien ist umso bemerkenswerter, gehören sie doch zu den am niedrigsten bewerteten DAX®-Aktien. Die Entfernung zum Rekordhoch ist auch hier weit, bei Daimler sind es 38 Prozent und bei BMW rund 30 Prozent. Sollte die Rekordfahrt beim DAX® weitergehen, könnten die ehemaligen Nachzügler die Lieblinge der Anleger bleiben.Quelle: HSBC