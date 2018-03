Sind Deutsche Bank und Commerzbank noch zu retten?

Die Commerzbank hat 2017 einen Gewinneinbruch verbucht, bei der Deutschen sieht es auch nicht wirklich besser aus. Jeder versucht sich auf seine Stärken zu besinnen, aber reicht das aus, um das Tal der Tränen wieder zu verlassen? Die anfängliche Begeisterung der Investoren nach der Vorlage der 2017er-Geschäftszahlen der Commerzbank währte nur kurz. Neben dem zwischenzeitlichen Ausverkauf beim DAX sorgte nicht zuletzt die Kostenprognose der Commerzbank für etwas Verunsicherung bei Investoren. Laut Vorstandschef Martin Zielke sollen die Kosten im laufenden Jahr sieben Mrd. Euro erreichen, das lag leicht über den Schätzungen der Analysten.

Der Firmenlenker will die Anstrengungen bei der Akquise von Privatkunden verstärken, um bis zum Jahr 2020 zwei Mio. neue Kunden zu gewinnen. Seit der Verkündung der Strategie im Herbst 2016 war die Zahl um 639.000 gestiegen, im laufenden Jahr soll die Marke von einer Mio. überschritten werden. Laut den Berechnungen des Instituts wirft ein neuer Kunde allerdings erst nach eineinhalb Jahren unterm Strich Geld ab. Die Wachstumspläne drücken daher erst einmal auf die Profitabilität und auf die Aktienkurse.

Analysten sind skeptisch

Das Institut möchte zudem das Portfolio an Schiffskrediten weiter abbauen, nachdem es 2017 drastisch von 4,8 auf 2,6 Mrd. Euro reduziert worden war, denn viele Reedereien sind wegen der kräftig gesunkenen Frachtraten in Schwierigkeiten. „Wir denken, dass wir das Tempo noch einmal erhöhen und unsere Schiffsfinanzierungen vor dem ursprünglichen Ziel 2020 nahezu vollständig abbauen können“, hofft Finanzchef Stephan Engels. Nach der Zahlenvorlage haben sich einige Analysten skeptisch zur Aktie geäußert und Kursziele ausgegeben, die deutlich unter dem aktuellen Kurs liegen. Das sorgt für eine anhaltende Unsicherheit, die im DAX schon länger zu spüren ist. „Es gibt über die Jahre immer plötzlich auftretende Phasen mit rasch anziehender Volatilität. Auch der gerade gesehene heftige Ausschlag passt absolut ins Bild, erklärt Dirk Heß, Derivate-Experte der Citigroup, die Volatilitätsentwicklung. In der Folge werden Seitwärtsprodukte günstiger, weshalb etwa Aktienanleihen (WKN CV57D9) und das Discountzertifikat (WKN CY7ACP) auf die Commerzbank stärker gefragt sind. Die Umsätze bei Brokern wie Degiro oder an den Börsen wie gettex bestätigen diesen Trend. Die weitere Entwicklung des Papieres dürfte daher nicht zuletzt davon abhängen, wie schnell Investoren die Kostenprognose verdauen werden.

Deutsche Bank sucht Ausweg aus der Krise

Besonders stark sind Investoren über die Geschäftsentwicklung der Deutschen Bank frustriert, weshalb das Papier trotz der jüngsten Erholung in der Nähe der Mehr-Jahres-Tiefs notiert. Außerdem ist die Aktie bisher mit einem minus von rund 20 Prozent die schwächste Aktie im DAX. Im vierten Quartal 2017 waren die Erträge auf 5,71 Mrd. Euro eingebrochen, das war das niedrigste Niveau seit 2010. Das größte Problemkind war einmal mehr das Investmentbanking, so waren die Einnahmen im Handel mit Anleihen und Währungen um 29 Prozent gesunken, im Aktienhandel stand ein Minus von 25 Prozent zu Buche. Offenbar gelingt es Deutschlands Branchenprimus kaum, die auf dem Höhepunkt der Krise im Herbst 2016 verlorenen Kunden allmählich zurückzugewinnen. Umso mehr wächst der Druck auf Vorstandschef John Cryan.

Wenig begeistert waren Investoren auch von dessen Ankündigung, dass die Kosten im laufenden Jahr bei 23 statt bei 22 Mrd. Euro liegen würden. Cryan sagte, die frühere Prognose hätte Einsparungen von 900 Mio. beinhaltet, die durch die Verkäufe von Geschäftsbereichen hätten erreicht werden sollen. Sie seien aber vorschoben oder ausgesetzt worden. Der Firmenlenker reagiert auf die anhaltenden Probleme und will mindestens 250 Stellen der insgesamt 17.000 im Investmentbanking abbauen. Die Kürzungen könnten voraussichtlich ausgeweitet werden, dabei könnten insgesamt bis zu 500 Jobs abgeschafft werden.