Silvercrest Metals-Aktie: Neuentdeckung rechtfertigt mehr Kurspotenzial! - Aktienanalyse

Silvercrest Metals-Aktienanalyse des Analysten Philip Ker von PI Financial:

Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Philip Ker vom Investmenthaus PI Financial weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Silvercrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) aus.

Silvercrest Metals Inc. habe die Entdeckung des hochgradigen Babicanora Norte-Erzgangs beim Las Chispas-Projekt bekannt gegeben. Die Analysten von PI Financial sehen in der Ader Schlüsselpotenzial für das operative Szenario von Las Chispas.

Neue Ader-Entdeckungen bei Las Chispas würden weiterhin die These für Silvercrest Metals und einen wachsende Ressourcenbasis untermauern.

Im Zuge der Berücksichtigung der Neuentdeckung im Bewertungsmodell hebt Analyst Philip Ker das Kursziel für die Silvercrest Metals-Aktie von 3,75 auf 4,40 CAD an.

In ihrer Silvercrest Metals-Aktienanalyse stufen die Analysten von PI Financial den Titel unverändert mit "buy" ein.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link: http://www.pifinancialcorp.com/research/index.php

Börsenplätze Silvercrest Metals-Aktie:

Stuttgart-Aktienkurs Silvercrest Metals-Aktie:

1,66 Euro -5,68% (30.05.2018, 14:35)

TSE-V-Aktienkurs Silvercrest Metals-Aktie:

CAD 2,57 +7,08% (29.05.2018)

ISIN Silvercrest Metals-Aktie:

CA8283631015

WKN Silvercrest Metals-Aktie:

A141Q2

Ticker-Symbol Silvercrest Metals-Aktie-Aktie Deutschland:

S0C

TSE-V.Ticker-Symbol Silvercrest Metals-Aktie:

SIL

Kurzprofil Silvercrest Metals Inc.:

Silvercrest Metals Inc. (ISIN: CA8283631015, WKN: A141Q2, Ticker-Symbol: S0C, TSE-V-Symbol: SIL) ist ein in Kanada ansässiges Metallerschließungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften in Mexiko. (30.05.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.