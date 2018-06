Silvercorp-Aktie: Bewertung hat noch Spielraum! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Toronto (www.aktiencheck.de) - Silvercorp-Aktienanalyse von Analyst Ryan Thompson von BMO Capital Markets:



Laut einer Aktienanalyse äußert Ryan Thompson, Aktienanalyst von BMO Capital Markets, im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung, dass es bei den Aktien des Silberminen-Betreibers Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) zu einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung kommt.



Die Analysten von BMO Capital Markets gehen davon aus, dass bei den Aktien von Silvercorp Metals Inc. Potenzial für eine Ausweitung der Bewertungsmultiplen besteht.



Analyst Ryan Thompson vertritt die Auffassung, dass Silvercorp Metals die in den letzten Jahren gezeigte starke operative Entwicklung fortsetzen kann.



Die Analysten von BMO Capital Markets nehmen in ihrer Silvercorp Metals-Aktienanalyse die Coverage mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 4,75 CAD auf.









Silvercorp Metals Inc. (ISIN: CA82835P1036, WKN: A0EAS0, Ticker Symbol: S9Y, TSE-Ticker-Symbol: SVM) ist ein in Kanada beheimatetes Minenunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Betätigungsfeld umfasst Übernahmen, die Exploration und Entwicklung von Edel- und Basismetallvorkommen. Die produzierenden Minen von Silvercorp Metals und andere Entwicklungsprojekte befinden sich in China.