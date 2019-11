Silver Institute: Der Silberpreis wird 2020 steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In einem aktuellen großen Bericht zum Silber betonte das Silver Institute die positive Anlegerstimmung für den Silberpreis







Anfang September erreichte der Silberpreis ein Dreijahreshoch von 19,65 US-Dollar pro Feinunze. Insgesamt dürfte der Durchschnittspreis für 2019 auf jeden Fall über 16 US-Dollar liegen. Das Interesse der Anleger ist in den vergangenen Monaten stark angewachsen. Für das laufende Jahr wird bei der Produktion ein Rückgang von 0,7 Prozent prognostiziert.







Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Silber aus der Autobranche und dem Photovoltaikbereich. Ein Plus dürfte auch aus der Sparte Silberschmuck und Silberwaren zu verzeichnen sein. Gerechnet wird mit drei bis vier Prozent, wobei besonders Indien verantwortlich ist. Bei den Silbermünzen und -barren stieg die Nachfrage im Jahr 2019 um geschätzte sieben Prozent.







Dass sich der Silbermarkt erstmalig seit sieben Jahren im Angebotsdefizit befindet, ist der starken Industrienachfrage, dem ETF-Anstieg und der rückläufigen Minenproduktion geschuldet. Denn aufgrund des lange niedrigen Silberpreises waren Investitionen in Silberprojekte eher mager. Aufgrund all dieser Gegebenheiten sehen viele Experten den Silberpreis als noch zu niedrig an.







Dafür spricht auch die hohe Gold-Silber-Ratio, die bei etwa 86 aktuell liegt. Sie sagt aus wieviel Unzen Silber man braucht, um eine Unze Gold zu kaufen. Ausgehend von der Gold-Silber-Ratio ist Silber so billig wie seit 26 Jahren nicht mehr. Den Silbergesellschaften kommt diese Entwicklung des Silberpreises natürlich deutlich zugute. Dies wären beispielsweise Endeavour Silver oder MAG Silver.







Endeavour Silver holt aus drei Minen in Mexiko Silber und Gold. Ein viertes Projekt (Terronera) wird gerade zur Entwicklungsentscheidung vorangetrieben. Weitere Projekte verfolgt Endeavour Silver, eine auf Wachstum gerichtetes Unternehmen, in Mexiko und Chile. Das neben der Guanacevi-Mine gelegene Konzesssionsgebiet El Curso lieferte aktuell schöne Bohrergebnisse von bis zu 1182 Gramm Silber und bis zu 3,07 Gramm Gold pro Tonne Gestein.







MAG Silver kommt zusammen mit dem Partner Fresnillo bestens auf dem Juanicipio-Silberprojekt in Mexiko voran. Die Aufbereitungsanlage wird gebaut, Anfang 2020 werden die Mühlen beim Projekt eintreffen. Mit der Inbetriebnahme der Mine, die sich auf dem Fresnillo Silver Trend befindet, wird für Ende 2020 gerechnet.







