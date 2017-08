Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Am 26. Juli hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen „Zocker-Trade“ mit Siltronic vorgeschlagen. Für diesen Trade hatten wir ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, das zum Zeitpunkt unserer Stellungnahme einen Hebel von 18,85 hatte. Unser Einstiegskurs wurde am 27. Juli um 16.25 Uhr überschritten und hat gepasst. Sie können sich vorstellen, welche Wirkung der Hebel nach dem starken Kursgewinn am Montag hatte. Ausgehend von unserem Einstiegskurs hat das Zertifikat am Montag bis zu 91,9% zugelegt und lag bei Handelsschluss noch bei + 56,4%.



Trading-Chancen erkennen und sie mit dem passenden Einstiegskurs und einem starken Hebel nutzen! Das ist unsere Stärke. So viele erfolgreiche Trading-Tipps bekommen Sie nur bei RuMaS zu einem so günstigen Preis! Diejenigen, die unseren Börsentipp genutzt haben, sollten den satten Gewinn natürlich nicht aus den Augen lassen und sehr eng absichern. Gewinne erst einmal kassieren kann nie falsch sein! Wir präsentieren täglich neue Trading-Chancen und nennen konkrete Einstiegskurse. Wann und womit wir einsteigen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.