Siltronic – Trendbegrenzung zeigt Wirkung

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Die Umweltdebatte hat europaweit wieder Fahrt aufgenommen, auch Deutschland möchte sich verstärkt in diesem Gebiet engagieren. Aktien von Waferherstellern hatten zuletzt das Nachsehen, konnten allerdings in den letzten Tagen deutlich von den Ambitionen der Europäer profitieren, wie am Beispiel vonzu erkennen ist.

Den Höhepunkt markierte das Wertpapier Ende Februar bei 109,10 Euro, kam im Zuge der Corona-Krise aber massiv unter die Räder und markierten bei 46,56 Euro den vorläufigen Tiefpunkt in diesem Jahr. Seitdem hat sich der Wert zwar wieder erholt, schwankt aber grob im Mittel der diesjährigen Handelsspanne. Allerdings zeichnet sich im Bereich von 70,00 Euro ein Boden ab, der durchaus das Potenzial für einen Rückläufer zurück an den übergeordneten Abwärtstrend hätte. Vielleicht kann mittelfristig sogar ein Kaufsignal hieraus hervorgehen. Kurz- sowie mittelfristig orientierte Anleger kommen dabei gleichermaßen auf ihre Kosten.

Viele Hürden voraus

Siltronic gehört nicht unbedingt zu den Outperformern an der Börse, dennoch ergeben sich auch hier vielversprechende Handelsansätze. Gelingt es demnach das Niveau von rund 80,00 Euro nachhaltig zu überwinden, könnte ein Anstieg an die aktuellen Monatshochs bei 83,84 Euro gestartet werden. Darüber verläuft auch schon bei 85,00 Euro der übergeordnete Abwärtstrend. Dies wäre zumindest die kurzfristige Handelsvariante, mittelfristige Signale kommen erst bei einem Kursstand von mindestens 88,00 Euro zustande. In diesem Fall könnte Siltronic zurück an ihre mittelfristige Hürde um 94,00 Euro zurückkehren, darüber wäre sogar ein Test der Junihochs bei 101,35 Euro vorstellbar. Sämtliche Notierungen unterhalb der aktuellen Monatstiefs dürften dagegen zu Abschlägen auf 60,55 Euro führen und die Ende März gerissene Kurslücke in diesem Bereich schließen.

Widerstände: 78,29; 80,00; 80,89; 83,84; 85,00; 86,60 Euro

Unterstützungen: 74,84; 72,16; 71,20; 70,01; 68,98; 64,66 Euro

Betrachtungszeitraum: 07.01. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000WAF3001

Betrachtungszeitraum: 28. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE000WAF3001 Produkte auf die Aktie von Siltronic und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Siltronic – Trendbegrenzung zeigt Wirkung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).