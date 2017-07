Siltronic: Kursfeuerwerk - wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Auch die Siltronic-Aktie (WAF) profitierte von der Anhebung der Jahresprognose und zeigte ein Kursfeuerwerk von über 8 Prozent. Obwohl die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten bereits beeindruckend ist, könnte angesichts der positiven fundmentalen Nachrichten der Kurs in Richtung 100,00 Euro steigen. Hier würden wir versuchen, in die Lückenschließung im Bereich von 77,50/77,00 Euro zu kaufen. Sollte der Kurs nicht fallen und dabei die Lücke schließen, bietet sich an, nach dem Ende der kommenden Konsolidierungs- bzw. Seitwärtsphase einzusteigen. Die nächsten Handelstage werden dabei entscheidend. Kurse unter 80,00 Euro dürften zügig von den Marktteilnehmern gekauft werden. Daher könnte es sogar sinnvoll sein, bereits bei 80,00 Euro den Long-Einstieg zu wagen. Da die Aktie bereits gut gelaufen ist, sollte unbedingt auch mit einem Stopp die Long-Position abgesichert werden.