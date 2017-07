Siltronic: Endet die Seitwärtsbewegung mit einem Knall? Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Siltronic bewegt sich seit dem 19. Juli in einer Seitwärtsbewegung zwischen 86,50 Euro und 88,23 Euro. Der letzte Kurssprung war nach der Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse und der Erhöhung der Prognose vor zwei Wochen entstanden und jetzt liegt die Aktie in Lauerstellung. Das könnte an den Zahlen liegen, die für den 28. Juli angekündigt worden sind. Der eigentliche Knalleffekt ist zwar schon vorzeitig veröffentlicht worden, aber vielleicht hat der Vorstand ja noch ein As im Ärmel.





Das Allzeithoch ist bereits neu definiert worden und das Risiko einen Kursrückschlag hinnehmen zu müssen ist nach dem steilen Aufstieg in den letzten Monaten zwar latent vorhanden, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und die Aussichten werden rosarot beschrieben. Falls es zu einem Ausbruch kommt, wäre ein kurzer „Zocker-Trade" möglich, aber sollte das endgültige Ergebnis und die Aussichten den Börsianern nicht in allen Punkten gefallen, kann es auch einen herben Rückschlag geben.