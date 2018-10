Siltronic: Bären am Ball

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Verkäufer haben bei Siltronic das Ruder fest in der Hand, geben die Richtung vor. Mittlerweile belaufen sich die Verluste seit dem letzten Hoch auf mehr als 40 Prozent. Mit einem Open End Turbo Short auf eine fallende Siltronic-Aktie könnte sich jetzt eine weitere Trading-Chance von 100 Prozent ergeben.

Siltronic mit Sitz in München ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie, die die Grundlage für die moderne Mikro- und Nanotechnologie darstellen. Wafer dienen als Grundplatten für elektronische Bauelemente, unter anderem für integrierte Schaltkreise, mikromechanische Elemente oder photoelektrische Beschichtungen. Das Unternehmen stellt an seinen deutschen Standorten Burghausen und Freiberg sowie an Standorten in Singapur und den USA Wafer von bis zu 300 Millimeter her.

Keine Verbesserung

Für die im September in den MDAX aufgenommene Aktie brachte der Aufstieg in den zweitgrößten Index keine Verbesserung der Lage mit sich. Die Käufer blieben aus, Verkäufer bestimmen das Geschehen. Seit einem Hoch um 153 Euro von Anfang August befindet sich die Aktie in einer schnellen und steilen Abwärtsbewegung, deren Ende mit dem Jahrestief von 86,84 Euro noch nicht gefunden scheint. Am Freitag schlossen die Notierungen zwar leicht darüber, aber blieben auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr.

Zahlen, hui oder pfui?

Auch die Siltronic-Aktie leidet unter dem Verkaufsdruck bei Technologiewerten. Ob die am 25. Oktober vorliegenden Quartalszahlen bei der Aktie von Siltronic eine Trendwende einleiten können, bleibt abzuwarten. Aus technischer Sicht müsste die Aktie dazu die aktuell um 98,60 Euro verlaufende Abwärtsgerade nachhaltig überwinden, bestenfalls den dreistelligen Bereich zurückerobern. Solange das nicht passiert, bleiben hier die Bären am Ball und könnten, da sich kein Boden abzeichnet, das Jahrestief nach unten verschieben.

Siltronic (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 97,14 // 98,60 // 104,55 Unterstützungen: 86,84 // 76,50 // 70,85

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HX45WE) können jetzt risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Siltronic-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 32,8 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte im Basiswert bei 98,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,09 Euro. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 60 Euro befinden. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 3,4 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: HX45WE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,95 - 2,97 Euro

Emittent: HVB / UniCredit Basispreis: 119,397 Euro

Basiswert: Siltronic KO-Schwelle: 119,397 Euro

akt. Kurs Basiswert: 90,56 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,95 Euro Hebel: 3,4

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: HVB / UniCredit

