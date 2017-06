Silberproduktion sinkt und Silberverwendung steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Silberproduktion war im vergangenen Jahr erstmals seit 2002 rückläufig. Grund war zum einen, dass weniger Silberschrott anfiel. Trotz des höheren Silberpreises kam sowenig Silberschrott wie seit 1996 nicht mehr in das Recycling. Zum anderen war die Produktion des Edelmetalls als Nebenprodukt aus dem Blei-, Zink- und Goldsektor geringer ausgefallen. 32,6 Millionen Unzen Silber weniger als im Vorjahr wurden 2016 gefördert. Die primäre Silberbergwerksproduktion ging um ein Prozent nach oben, insgesamt beträgt sie 30 Prozent der Gesamtproduktion.

Dagegen stieg die Nachfrage nach Silber aus der Photovoltaik- und der Ethylenoxidbranche insgesamt um 34 Prozent und erreicht so neue Höchststände. Der durchschnittliche Silberpreis 2016 war um beeindruckende 9,3 Prozent höher als im Vorjahr und stellte den ersten Anstieg seit 2011 dar. Der Oktober brachte sogar ein Allzeithoch.

Im aktuellen Jahr wird der Silberpreis wieder einmal seiner ihm nachgesagten Volatilität gerecht. Den Höchststand erreicht das Edelmetall Mitte April bei 18,52 US-Dollar. Inzwischen ist der Preis wieder nach unten gegangen. In den Sommermonaten kommt es meist zu Korrekturen. Ende des Jahres aber sollte, so die Meinung der Commerzbankexperten der Preis wieder Richtung 18 US-Dollar je Feinunze Silber gehen. Für 2018 liegen die durchschnittlichen Preisvorhersagen bei 19,50 US-Dollar.

Bei der Suche nach Silbergesellschaften kommt man an MAG Silver und Metallic Minerals nicht vorbei. MAG Silver produziert zwar noch nicht, besitzt aber mit dem Partner Fresnillo das Juanicipio-Projekt in Mexiko. Dieses beinhaltet mehr als 208 Millionen Unzen Silber-Reserven, also ein reiches Vorkommen. In 2019 wird die im übrigen kostengünstige Produktion voraussichtlich starten.

Metallic Minerals Silberprojekte liegen im kanadischen Yukon-Gebiet. Das Keno Lightning-Projekt im berühmten Keno Hill-Silberdistrikt verfügt über extrem hohe Gehalte von bis zu 3168 Gramm Silber und 4,67 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

