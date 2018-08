Silberproduktion ist nicht gleich Silberreserven

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Welches Land das meiste Silber produziert, wissen wir, es ist Mexiko. Doch welches Land die größten Silberreserven besitzt, das ist etwas anderes

Wie viel abbaubares Silber ein Land besitzt, ist mindestens so interessant, wie die Frage, wo am meisten Silber abgebaut wird. Denn wo es noch viel Silber zum Abbauen gibt, da könnte auch viel Geld verdient werden.





Die neuesten Daten des US Geological Survey zu Silber zeigen, dass die höchsten Silberreserven der Welt in Peru lagern, nämlich 93.000 Tonnen Silber sollen es sein. Produziert hat Peru in 2017 rund 4500 Tonnen Silber. Dabei kam der Großteil des Silbers aus der Antamina-Mine, basierend auf einem Joint Venture zwischen BHP Billiton, Glencore, Teck Resources und Mitsubishi.





An zweiter Stelle in der Hitliste der größten Silberreserven liegt Australien mit knapp 89.000 Tonnen Silber. Produziert wurden im Land Down Under in 2017 nur 1.200 Tonnen Silber. An dritter Stelle, wer hätte es gedacht, steht Polen mit ebenfalls gut 89.000 Tonnen Silber an Reserven.





Von Bedeutung sind noch Chile mit 27.000 Tonnen Silber, China mit 39.000 Tonnen, die USA mit 25.000 Tonnen, Russland mit 55.000 Tonnen und Mexiko mit 37.000 Tonnen Silberreserven.





Die gesamten Silberreserven der Welt veranschlagt das US Geological Survey mit insgesamt 530.000 Tonnen. Beim Blick auf die Produzentenländer steht Mexiko an erster Stelle, das Silberland schlechthin. In Mexiko tummeln sich diverse Unternehmen mit hervorragenden Silber- und Goldprojekten wie etwa auch Endeavour Silver oder MAG Silber.





MAG Silver wird voraussichtlich in 2020 auf seinem Juanicipio-Projekt mit der Produktion beginnen. Zusammen mit dem Partner Fresnillo werden rund 9,6 Millionen Unzen pro Jahr über 19 Jahre aus dem Boden geholt werden.





Endeavour Silver dagegen produziert bereits seit Jahren erfolgreich. Drei Silber- und Goldminen, sowie bald eine vierte Mine liefern die Rohstoffe. Dabei wurden im zweiten Quartal 2018 zirka 1,3 Millionen Unzen Silber und fast 14.000 Unzen Gold produziert.









