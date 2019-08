Silberpreis mit weiterem Aufholpotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nicht nur der Goldpreis, auch der Silberpreis erfreute in den letzten Wochen und Monaten die Anleger. Doch wie geht es weiter





Im November lag der Silberpreis noch bei 13,99 US-Dollar, damit auf seinem letzten 52-Wochen-Tief. Heute notiert er über 16 US-Dollar je Feinunze. Nach einer länger andauernden Phase der Schwäche konnte er sich also deutlich erholen und Silber ist wieder attraktiv geworden. Finanzanleger sind positiv gestimmt und die Zuflüsse in die Silber-ETPs sind massiv angestiegen.





Lange dümpelte der Silberpreis in einem Seitwärtstrend dahin, doch nun rechnen viele Branchenkenner mit einem weiteren Anstieg. Denn dafür spreche unter anderem die Gold-Silber-Ratio. Diese liegt nun bei etwas über 80. Im Juli lag diese noch bei knapp 94, was ein 27-Jahreshoch darstellte. Langjährig betrachtet liegt die Gold-Silber-Ratio gerade mal bei 63. Liegt der Wert bei 40 oder weniger, wäre dies ein Verkaufssignal. Bei rund 80 besteht jedenfalls noch großes Aufholpotenzial.







Auch aus charttechnischer Sicht wurde mit dem Überschreiten der 16-Dollar-Marke ein Zeichen gesetzt. Es kann noch weiter nach oben gehen. Anleger, die nicht nur auf den großen Bruder das Gold setzen wollen, oder einfach Fans von Silber sind, sollten sich jetzt mit den Silbergesellschaften wie Endeavour Silver oder MAG Silver beschäftigen.







Endeavour Silver besitzt vier hochgradige Silber-Goldminen in Mexiko. Diese produzierten im zweiten Quartal 2019 mehr als eine Million Unzen Silber sowie fast 1000 Unzen Gold. Weitere Projekte verfolgt Endeavour Silver in Mexiko und Chile. Gerade wurden auch in Mexiko an die Mine Guanacevi angrenzende Konzessionsgebiete erworben.







MAG Silver (44 Prozent) entwickelt zusammen mit Fresnillo (56 Prozent) das Juanicipio-Projekt im Fresnillo Silbertrend in Mexiko. Der Produktionsbeginn ist für das zweite Halbjahr 2020 geplant. Beim im Alleineigentum von MAG Silver befindlichen Cinco de Mayo-Projekt, ebenfalls im Silberland Mexiko, arbeitet das Unternehmen den Oberflächenzugang wiederherzustellen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/