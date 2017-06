Silberpreis schwächelt weiter

Die jüngste Kursschwäche bei Silber verwundert viele Investoren sehr. Gegenüber Mitte April ist die Notierung des Edelmetalls um neun Prozent gesunken. Anleger, die von einer weiteren Schwäche des aktuellen Silberpreises ausgehen, schauen sich den Turbo Short mit der WKNan (Hebel 4,5), wer auf eine baldige Erholung des Silberpreises setzt greift zum Turbo Longaus unserer-Liste. Während der Silberpreis also seit etlichen Wochen schwächelt, ist der von Palladium auf Mehr-Jahres-Hochs gestiegen. Was sind die Gründe und wie könnte es bei den Notierungen der beiden Metalle weitergehen?

Auf den ersten Blick gibt es keinen Grund für die Kursschwäche bei Silber. Etliche Investoren vermuten allerdings, dass der Kursdruck auf die Existenzkrise der Noble Group aus Hongkong, ehemals Asiens größter Rohstoffhändler, zurückzuführen sein dürfte. Dessen Aktie war ebenso wie der Silberpreis ab Mitte April auf Talfahrt, woraufhin sie zuletzt auf Mehrjahrestiefs abgerutscht ist. Damit liegt der Börsenwert bei umgerechnet nur mehr 308,5 Millionen Dollar – auf dem Höhepunkt waren es noch mehr zehn Milliarden Dollar. Die im Januar 2020 auslaufende Anleihe (A1APA1) ist auf 34,5 Prozent kollabiert.

Die Firma leidet unter Verlusten, wiederholten Abstufungen durch die Ratingagenturen und versucht verzweifelt sich mit Notverkäufen über Wasser zu halten. Die Rückkehr in die Gewinnzone soll bis 2018/19 geschafft werden. Etliche Investoren gehen davon aus, dass das Unternehmen viele illiquide Vermögenswerte in den Büchern hat und daher liquide Rohstoffe, wie Silber liquidiert nach dem Motto: wenn man nicht das verkaufen kann, was man möchte, verkauft man das, was man kann. Das würde zu Preisdruck bei der Notierung des Edelmetalls führen.

Ratings tief im Bereich Ramschanleihen

So hatte die Ratingagentur Standard & Poor’s im Mai gewarnt, dass es bei der Nobel Group innerhalb von zwölf Monaten zu einem Zahlungsausfall kommen könne. Im gleichen Monat hatten die Kollegen von Fitch das Rating innerhalb von zehn Tagen zweimal abgestuft und damit immer weiter in den Bereich Ramschanleihen gedrückt, weil bei dem Rohstoffhändler innerhalb der nächsten zwölf Monate rund zwei Milliarden Dollar an Schulden fällig würden. Dass eine Agentur ein Rating innerhalb von so kurzer Zeit zwei Mal senkt und gleich um so viele Stufen ist äußerst selten. „Sie (die Firma) wird es sehr schwer haben, um eine Restrukturierung (der Schulden) herumzukommen“, sagte der berühmte Short Seller Carson Block, Gründer von Muddy Waters.

Laut einem Bericht von Bloomberg verhandeln die Co-Vorstandschefs Jeff Frase und Will Randall mit Banken, damit sie eine Ende Juni auslaufende Kreditlinie über zwei Milliarden Dollar bis zum Jahresende verlängern. Damit bekäme die Firma mehr Zeit, um eventuell neue Investoren zu finden, Vermögenswerte zu verkaufen, oder verlustträchtige Geschäftsbereiche einzustellen.

Die Perspektiven für Silber sollten sich in den nächsten Monaten deutlich aufhellen. Entweder bekommt die Noble Group von Investoren die notwendigen Finanzmittel. Dann würde der Druck auf die Firma ein wenig nachlassen, womit sie ihre möglichen Silberverkäufe allmählich zurückfahren könnte. Oder das Unternehmen schliddert noch mehr in die Krise, woraufhin allmählich die womöglich noch vorhandenen Silberbestände zusehends verkauft werden sollten, was die Notierung weiter belasten würde. Wenn das Thema Noble Group so oder so aber allmählich vom Tisch sein sollte, könnte sich der Silberpreis merklich erholen.

Während der Silberpreis also ordentlich schwächelt im Moment, ist der von Palladium auf Mehr-Jahres-Hochs gestiegen. Wohin die Reise hier geht, schauen wir uns im zweiten Teil morgen an.