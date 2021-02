Silberpreis schießt durch die Decke!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der "kleine Bruder des Goldes" ist derzeit in aller Munde! Den dritten Handelstag in Folge geht es nun für den Silberpreis kräftig nach oben. Dabei wurde heute das bisherige Jahreshoch bei 27,93 US Dollar regelrecht pulverisiert! Nach einer Eröffnung bei 27,93 USD schießt das Edelmetall in der Spitze bis auf 30,06 USD nach oben, kommt aktuell aber wieder leicht bis auf 29,62 USD zurück. Da heute sogar das Vorjahreshoch bei 29,86 USD überboten wurden (siehe Chart), sind auf der Oberseite keine Widerstände mehr vorhanden, sodaß hier noch genug Platz für weitere Kursgewinne wäre.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.