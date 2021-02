Silbernachfrage wird steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Geht es nach dem Silver Institute, so soll die weltweite Silbernachfrage im laufenden Jahr ein Acht-Jahres-Hoch erreichen





Maßgeblich für die ansteigende Silbernachfrage wirken die Industrienachfrage und die physische Investmentnachfrage. Dieser Anstieg soll laut dem Silver Institute elf Prozent betragen und zu einer Nachfrage im Jahr 2021 von 1.025 Millionen Unzen Silber führen. Beim Kauf von Silbermünzen und -barren wird ein Sechs-Jahres-Hoch erwartet.





Auf der Angebotsseite wird prognostiziert, dass die Pandemie-bedingte geringere Silberproduktion in diesem Jahr wieder aufgeholt werden wird. Gerechnet wird mit 866 Millionen Unzen Silber, damit mit einem Fünf-Jahres-Hoch. Dazu kommt noch Silber aus dem Recycling. Ein erwarteter Angebotsüberschuss insgesamt, der aber der niedrigste seit dem letzten Defizit (2015) ist. Dieser Angebotsüberschuss wird wohl durch die Investmentnachfrage mehr als aufgefressen werden, so dass eher ein Preisdruck nach oben erwartet werden kann.







So sind also die aktuellen Erwartungen des viel beachteten Silver Institutes äußerst positiv. Viele rechnen mit einem jährlichen Durchschnittspreis von 30 US-Dollar je Unze. Der wichtige Photovoltaikmarkt erholt sich seit dem zweiten Halbjahr 2020 und mit einer Steigerung wird gerechnet. Ebenso sollte auch wieder der Silberbedarf aus den Automobilbranche nach oben gehen, wobei die zunehmende Elektrisierung einen großen Anteil besitzt.







Schön, wer bereits in Silber investiert ist. Doch noch ist Zeit auf den Silberzug aufzuspringen, etwa mit einem Investment in solide Silbergesellschaften wie Summa Silber oder Endeavour Silver.







Summa Silver besitzt Optionen zum Erwerb von zwei sehr hochgradigen Erschließungsprojekten. Dies sind das Hughes-Projekt in Nevada und die Mogollon-Liegenschaft in New Mexico. Durch eine Finanzierung wurden acht Millionen US-Dollar in die Kasse von Summa Silver gespült.







Endeavour Silver gilt mit seinen drei produzierenden Minen in Mexiko als erfahrener Silberproduzent. In den drei Minen, so Endeavour Silver, haben sich die nachgewiesenen und vermuteten Mineralreserven für Silber gegenüber 2019 in 2020 um elf Prozent auf 48,6 Millionen Unzen Silber erhöht.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Summa Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/summa-silver-corp/).













