Silbernachfrage weiter auf hohem Niveau

Silber ist in der Gunst der Anleger im letzten Jahr schon angestiegen und auf dem hohen Niveau geblieben

Das sinkende Silberangebot aus den Minen, die starke industrielle Nachfrage und dass Silber auch ein sicherer Hafen für die Geldanlage ist, das alles hat sich inzwischen herumgesprochen. Viele Silberexperten setzen darauf, dass sich dieser Trend noch verstärkt. Die Nachfrage nach physischem Silber ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Seit sich der Silberpreis vom Covid-Schock im März 2020 erholt hat, ist das Edelmetall beliebt wie selten zuvor.





Die Nachfrage, so das Silver Institute, soll weltweit im laufenden Jahr um rund 11 Prozent auf 1.025 Milliarden Unzen steigen. Allein der Anstieg der Silber-ETB-Bestände im Jahr 2020 war mit 331 Millionen Unzen auf 1,04 Milliarden Unzen enorm. Dieser Anstieg war größer als die Menge an Silber, die in einem Jahr aus den Minen und dem Recycling kommt. Das Minenangebot an Silber ist seit 2015 beständig gesunken. So wird dem Silber aktuell mehr Performance als dem Gold nachgesagt.





Auch aus der Industrie ist die Silbernachfrage groß. Für das laufende Jahr wird mit einem Vierjahreshoch von 510 Millionen Unzen Silber gerechnet. Verantwortlich dafür ist der Photovoltaikbereich, Elektronik und auch die 5G-Technologie. Weiter erwartet das Silver Institute einen Anstieg des Silberverbrauchs in der Automobilbranche um 80 Prozent. Nachdem in vergangenen Zeiten in Bullenmärkten für Edelmetalle Silber die Gewinne von Gold meist übertroffen hat, sollte man sich jetzt spätestens mit Silbergesellschaften beschäftigen. Da wären etwa Ridgeline Minerals oder Tier One Silver. Ridgeline Minerals ist im aussichtsreichen Nevada mit vier Projekten unterwegs in Sachen Silber- und Goldvorkommen. Tier One Silver besitzt mehrere Silberprojekte in Peru, unter anderem das wichtige Curibaya-Projekt. Neu hinzugekommen ist das Hurricane-Silberprojekt im südöstlichen Peru.





