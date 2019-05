Silbermarkt entwickelt sich positiv

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wie das Silver Institute in seinem neuesten Bericht ausführt, war 2018 von mehreren positiven Entwicklungen im Silberbereich geprägt

Besonders positiv: In 2018 stieg die weltweite Silbernachfrage das erste Mal seit 2015 an, und zwar auf 1,03 Milliarden Unzen Silber. Das waren immerhin vier Prozent mehr. In der Kategorie Münzen und Barren betrug der Nachfrageanstieg rund 20 Prozent. Vor allem Silberbarren gingen über den Ladentisch und dies besonders oft in Indien. Auch beim Silberschmuck hat Indien stark zugelegt und 16 Prozent mehr eingekauft, was ein neues Rekordniveau darstellt.

Mehr als die Hälfte des Silbers geht immer noch in die Industrie, oft in neue Technologien. Nur als Beispiel seien revolutionäre Farben genannt, die für Bakterien-freie Wände sorgen, dank der Silberionen-Technologie.

Preislich lag Silber in 2018 zwischen 13,97 und 15,71 US-Dollar je Unze. Beeinflussende Faktoren waren ein steigender US-Dollar, Zinserhöhungen und negative Voraussagen für das weltweite Wirtschaftswachstum vom Internationalen Währungsfonds.

Gleichzeitig verringerte sich in 2018 das globale Minenangebot das dritte Jahr in Folge, ebenso wie das Angebot an Silberschrott. Beide nahmen um je zwei Prozent ab.

Damit verzeichnete Silber in 2018 ein Defizit von insgesamt 29,2 Millionen Unzen. Bei den primären Silberminen, die mit 26 Prozent zum Gesamtminenangebot beitragen, nahm der Silberausstoß um rund sieben Prozent ab. Aber es gibt noch Silberunternehmen, die das wertvolle Edelmetall kontinuierlich liefern wie etwa Endeavour Silver oder bald soweit sind wie MAG Silver.

Endeavour Silver produziert seit Jahren mit Erfolg. Die vier mexikanischen Minen lieferten im ersten Quartal 2019 rund 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 ist zwar ein Rückgang zu verzeichnen, aber wie CEO Bradford Cooke betont, konnte Endeavour Silver bereits 2008 und 2013 ähnliche Herausforderungen bestens meistern.

MAG Silver wird voraussichtlich nächstes Jahr zusammen mit dem Partner Fresnillo auf dem Juanicipio-Projekt in Mexiko mit der Silberproduktion starten. Der Bau hat bereits begonnen.

