Silberländer

Silberfans sollten auch etwas über die Silber-produzierenden Länder wissen. Denn dies kann bei einer Investmententscheidung helfen

Bergbaufreundliche Gesetze und hochgradige Silberliegenschaften sind ein eindeutiges Plus für den Erfolg einer Silbergesellschaft. Ebenso wie der Preis für das Edelmetall oder Angebot und Nachfrage. Gemäß dem US Geological Survey war Mexiko in 2018 das Land mit der größten Silberproduktion. 6100 Tonnen Silber kamen aus Mexikos Minen. Bis 2020 soll der Wert des Bergbaus dort geschätzte 17,8 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das größte Silberunternehmen in der Welt, Fresnillo, ist in Mexiko tätig. Zusammen mit MAG Silber wird das Juanicipio-Silberprojekt entwickelt. MAG Silver und sein Partner rechnen mit dem Produktionsbeginn für 2020. Daneben besitzt MAG Silver zu 100 Prozent das Cinco de Mayo Silberprojekt (gut 25.000 Hektar) rund 190 Kilometer nordwestlich von Chihuahua, ebenfalls in Mexiko.

Auch Endeavour Silver, ein seit Jahren etabliertes Silberproduktionsunternehmen, fördert in seinen vier mexikanischen Minen Silber. Weitere Projekte in Mexiko und in Chile werden von Endeavour Silver verfolgt.

Mexiko bietet den dort tätigen Gesellschaften eben nicht nur hohe Silbergehalte, sondern auch niedrige Kosten und eine sehr gute Infrastruktur.

An Platz zwei der Silber-produzierenden Länder steht Peru mit 4300 Tonnen gefördertem Silber. Das Land steht auch für die weltweit bisher bekannten höchsten Silberreserven. Platz drei geht an China mit 3600 Tonnen Silber, dann folgt Polen. Dort befinden sich zusammen mit Australien die nach Peru größten Reserven des Edelmetalls. Platz vier und fünf belegt neben Polen Chile, beide mit jeweils 1300 Tonnen Silberproduktion. Es folgt Russland mit 1200 Tonnen Silber, dann kommen Australien, Bolivien und Argentinien.

Die USA produzierten in 2018 rund 900 Tonnen Silber und landen damit auf Platz zehn. Verantwortlich für die Silberförderung waren vier Silberminen und 36 Minen, in denen das edle Metall als Nebenprodukt anfällt.





