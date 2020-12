Mit Silberinvestments punkten

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Besonders stark war in diesem Jahr die Nachfrage nach Silber-ETPs (Exchange Traded Products), ein Rekordhoch ist zu verzeichnen

Mehr als eine Milliarde Unzen gingen in diese Anlageklasse. Kamen 2019 noch 81,7 Millionen Unzen Silber netto in die ETPs, dürften es 2020 rund 350 Millionen Unzen mehr sein. Bei Investitionen direkt in physisches Silber, so das Silver Institute, brachte das laufende Jahr ein Plus von 27 Prozent (236,8 Millionen Unzen Silber), damit ein Fünf-Jahres-Hoch.



Übers Jahr gesehen legte der Preis für den kleinen Bruder des Goldes um 38 Prozent zu. Beim Kauf von Silbermünzen und -barren stehen die USA dieses Jahr mit einem geschätzten Plus von 62 Prozent an der Spitze. Silber kostet 2020 im Durchschnitt 20,60 US-Dollar je Unze, dies ist der höchste Preis seit dem Jahr 2013.





Bei der Minenproduktion im laufenden Jahr wird es zu einem Minus von prognostizierten 6,3 Prozent kommen. Denn Minenschließungen, auch wenn sie meist nur temporär aufgrund der Covid-Problematik waren, unter anderem in Mexiko, Peru und China verringerten die Silberproduktion.





Die Nachfrage nach Silberschmuck ist dieses Jahr zirka um 23 Prozent zurückgegangen. Für 2021 wird jedoch eine Erholung in zweistelligen Bereich erwartet. Laut dem Silver Institute ist die Silbernachfrage damit robuster als die Goldnachfrage bezogen auf die Schmuckbranche. Denn diese wird im Jahr 2020 wohl ein Minus von 33 Prozent einfahren. Silberinvestments sollten sich auch in Zukunft lohnen, wobei auch Silbergesellschaften dazugehören.

So besitzt Summa Silver in Nevada das Belmont-Silberprojekt (bis zu 6.220 Gramm Silberäquivalent bei Bohrungen) sowie in New Mexiko das früher produzierende Mogollon-Projekt.





MAG Silver ist in Mexiko am aussichtsreichen Juanicipio-Projekt mit 44 Prozent beteiligt. Über eine erste Produktion kann man sich bereits freuen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



