Silberexplorer Metallic Minerals landet den nächsten Volltreffer

Nach den bereits äußerst hohen Silbergehalten aus den Bohrungen auf den Zielbereichen Caribou und Duncan legt die kanadische Metallic Minerals (WKN A2ARTX / TSX-V MMG) nun noch einmal eine Schippe drauf. Bis zu 4.027 Gramm Silber pro Tonne erbohrte man nämlich auf dem Zielgebiet Homestake, das ebenfalls Teil des Keno-Projekts des Unternehmens ist!

Interessant ist auch, dass, während der Erzgang Homestake Nr. 1 die klassische, hochgradige Silber-Blei-Zink-Vererzung des Keno-Typs aufwies, der Erzgang Nr. 2 einen signifikanten, erhöhten Goldgehalt aufweist. Hinzu kommt, dass die Erzgangsysteme auf Homestake an der Oberfläche aufgeschlossen und in Fallrichtung und im Streichen für eine weitere Ausdehnung offen sind.

Damit hat Metallic mit allen 2017 durchgeführten Bohrungen die vererzten Strukturen auf Homestake getroffen. Wie CEO Greg Johnson erklärte, war Homestake angesichts der historischen Produktion, der sehr hohen Gehalte an der Oberfläche und eines stratigrafischen Rahmens, der mit einigen der größten Lagerstätten in dem Bezirk vergleichbar sei, dieses Jahr eines der vier am weitesten fortgeschrittenen Ziele des Unternehmens.

Herr Johnson zeigte sich mit den präsentierten Ergebnissen sehr zufrieden, die das Vorkommen hochgradiger, gut vererzter 1 bis 3 Meter mächtiger Strukturen bestätigen würden, wie sie für den Silberbezirk Keno Hill typisch seien. Metallic habe jetzt 21 Erzgangabschnitte mit Gehalten von über 600 g/t Silberäquivalent aus den Homestake-Strukturen nachgewiesen, darunter fünf Abschnitte mit mehr als 10 g/t Gold aus der Struktur Homestake Nr. 2. Der Metallic-CEO wies darauf hin, dass der Durchschnittsgehalt der Ressourcen im Silberbezirk Keno Hill nur bei 400 bis 500 g/t Silber und der Durchschnittsgehalt der Vorräte in primären Silberlagerstätten branchenweit sogar nur bei ungefähr 300 g/t Silber liege. Was noch einmal die Qualität der Metallic-Assets aufzeigt.

Homestake liegt entlang des Homestake-Trends, eines der 12 bekannten Vererzungstrends, die den Silberbezirk Keno kreuzen und Metallic Minerals Landflächen durchqueren. Es ist der nächste große vererzte Trend 2 Kilometer östlich des Trends, der Alexco Resources (WKN A0JKUP) Bellekeno-Mine beherbergt und ähnlich von dem Paket des Keno-Hill-Hauptquarzits unterlagert und lokal von Greenstone-Lagergängen intrudiert wird wie diese.

Metallic arbeitet bereits an den Plänen für ein weiterführendes Explorationsprogramm 2018, das sich auf Step-Out-Bohrungen (Erweiterungsbohrungen) konzentrieren soll, um die letztendliche Dimension des Vererzungssystems zu bestimmen. Zudem will man Ziele zu verfolgen, die der Ansicht des Unternehmens nach das größte Potenzial besitzen, weiteres hochgradiges Material zu enthalten. Damit sieht sich Metallic auf dem Weg zu einer ersten, „möglichen“ Ressourcenschätzung.

Dabei wird man sich insbesondere den Zielen Caribou und Homstake widmen, aber auch weitere Arbeiten auf Duncan sowie den Entdeckungen in den Zielgebieten Bounty und Gold Hill, den bohrfertigen Zielen Vanguard, Silver Basin und Silver Queen und auf der vor Kurzem erworbenen Liegenschaft Formo, die über eine historische Ressourcenschätzung verfügt, durchführen.

Alles in Allem hat Metallic einen fulminanten Jahresabschluss hingelegt. Die extrem hohen Silber- und Silberäquivalentgehalte auf Caribou sowie die exzellenten Silber- und Goldgehalte auf Homestake verheißen unserer Ansicht nach jedenfalls ein spannendes Jahr 2018!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Metallic Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Metallic Minerals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.