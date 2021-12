Silberaussichten lassen Anleger hoffen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber spielt nicht nur eine Schlüsselrolle in der grünen Wirtschaft. Auch Anleger schätzen das Edelmetall

Aus charttechnischer Sicht ist der Silberpreis leider seit seinem Ausbruch bei knapp 25 US-Dollar je Feinunze wieder nach unten gerutscht. Der mehrwöchige Aufwärtstrend wurde gebrochen. Jederzeit sind jedoch Gegenbewegungen möglich. Ein Punkt, an dem der Preis wieder nach oben drehen könnte, liegt bei 21,50 US-Dollar. Im Großen und Ganzen wird von einer Erholung der Silbernachfrage ausgegangen. Bei der Silberschmuck- und Silberwarenherstellung wird für 2021 eine Erholung von 18 beziehungsweise 25 Prozent prognostiziert. Ein deutlicher Aufschwung ist in wichtigen Verbraucherländern wie Indien zu erwarten.





Gleichzeitig wird auf dem Silbermarkt für das laufende Jahr ein Defizit erwartet, das erste übrigens seit 2015. Auch die Industrie hat sich von der Pandemie erholt und fragt vermehrt Silber nach. Gerechnet wird mit einem neuen Höchststand von 524 Millionen Unzen. Auch die Photovoltaikbranche wird mit geschätzten 110 Millionen Unzen dieses Jahr ein Plus von 13 Prozent für sich verbuchen können. Steigen wird laut Prognosen auch die Nachfrage durch die Elektronik- und Elektrik Branche sowie durch den Sektor der Hartlote und Lote. Auch börsengehandelte Silberprodukte sollen sich im Jahr 2021 einer zunehmenden Beliebtheit erfreuen. Anleger sorgen für Zuflüsse und stärken so den Preis des Edelmetalls. Die Silber-Gold-Ratio liegt aktuell bei knapp 80, vor einem Jahr lag sie im Durchschnitt bei 89. Liegt die Silber-Gold-Ratio über 80, so gilt Silber als unterbewertet und eine Aufwertung, sprich ein höherer Preis ist zu erwarten.





Silberinvestments sollten jedenfalls in keinem gut diversifizierten Portfolio fehlen. Denarius Silver bebohrt aktuell sein Lomero-Projekt in Spanien und das Guia Antigua-Projekt in Kolumbien. Discovery Silver verfügt auf seinem Hauptprojekt Cordero in Chihuahua, Mexiko über (laut Mineralressourcenschätzung, gemessen und angezeigt) 910 Millionen Unzen Silberäquivalent.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.