Silber – ein wichtiges Industriemetall

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften ist Silber ein wichtiges Metall in elektronischen und elektrischen Anwendungen. Besonders die Fotovoltaik-Branche dürfte zunehmend Silber verbrauchen

Umweltfreundliche Technologien erfreuen sich steigender Beliebtheit. Nicht nur in der Stromerzeugung, sondern auch etwa im Bereich Transport ist von der grünen Revolution in Zusammenhang mit Silber zu hören. Wie das Silver Institute in einer Studie ausführt, sind einerseits die Kosten für Installation und Bereitstellung von Solar-Fotovoltaik stark gesunken. Andererseits werden große Investitionen in die heimische Solarinfrastruktur in Indien und China getätigt.





Besonders in den Entwicklungsländern wird die Verbreitung der Solarenergie stark zunehmen, ebenso in den USA. Bis 2030 wird gemäß Schätzungen die Nachfrage nach erneuerbaren Energien auf das 4,5-fache ansteigen. Die Stromerzeugung wird in diesem Zeitraum von sechs auf 14 Prozent, bezogen auf die gesamte Stromerzeugung, anwachsen. Und die Fotovoltaikbranche braucht Silber.





Der zweite Silber verschlingende Bereich, dem das Silver Institute eine bedeutende Rolle zuschreibt, ist der Transportsektor. Mit sinkenden Kosten und einer großen politischen Unterstützung, werden zunehmend Elektrofahrzeuge, batteriebetriebenen Fahrzeuge und Plug-in-Hybriden die Straßen erobern. Diese Fahrzeuge brauchen Silber vor allem in elektrischen Kontakten.





Insgesamt gehen die Schätzungen davon aus, dass die Silbernachfrage im Rahmen der grünen Revolution zwischen 2018 und 2030 bei etwa 110 bis 140 Millionen Unzen jährlich liegen wird. Erfolgreiche Unternehmen, die das nötige Silber aus dem Boden holen, sollten daher nicht ignoriert werden.





Dazu gehören MAG Silver sowie Endeavour Silver. Im zweiten Quartal 2018 produzierte Endeavour Silver rund 1,3 Millionen Unzen Silber und knapp 14.000 Unzen Gold, somit 2,4 Millionen Unzen Silberäquivalent. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal sind dies 19 Prozent mehr Silber und fünf Prozent mehr Gold. Die Edelmetalle kommen aus den drei Gold- und Silberminen in Mexiko. Eine vierte Mine wird bald zur Produktion beitragen.





MAG Silver entwickelt gerade ebenfalls in Mexiko die Juanicipio-Liegenschaft, zusammen mit dem Partner Fresnillo. In 2020 soll mit der Produktion begonnen werden. 19 Jahr lang soll die Mine rund 9,6 Millionen Unzen Silber pro Jahr abwerfen.

