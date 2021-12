Silber an wichtiger Unterstützung

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Goldpreis leidet kurzfristig unter einem stärkeren US-Dollar, während der Markt ein schnelleres Ende der QE-Programme und erste Zinsanhebungen erwartet. Der Goldpreis konnte am Freitag nicht von den schlechten Arbeitsmarktdaten profitieren und notiert weiter unter der Unterstützung bei 1.800 US-Dollar.

Der Silberpreis testete am Freitag erneut die mittelfristige Unterstützung bei 22 US-Dollar und damit die Unterseite der einjährigen Handelsspanne zwischen 22 US-Dollar und 28 US-Dollar. Wir hatten nach dem kürzlichen Preisanstieg der letzten Wochen am Widerstand bei 25 US-Dollar zu Gewinnmitnahmen geraten und empfohlen, spätestens bei 23 US-Dollar einen Stop-Loss zu platzieren, da der Terminmarkt kurzfristig eklatante Schwäche und ein Überangebot am physischen Markt zeigte. Mittlerweile gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Bruch dieser Unterstützung mit einer finalen Korrektur auf ca. 19 US-Dollar, sobald die Unterstützung bei 22 US-Dollar fällt. Bei 19 US-Dollar böte sich dann eine sehr gute mittel- bis langfristige antizyklische Kaufmöglichkeit.

Die Edelmetall- und Rohstoffpreise fielen in der letzten Woche stark

Der Internationale Währungsfonds warnte vergangene Woche vor einem weltweiten Wirtschaftskollaps, was der Grund für das hektische Treiben der Politik ist. Trotzdem sagt aktuell so gut wie jeder Fed-Chef, dass das Tapering beschleunigt werden muss und die Zinserhöhungen viel früher erfolgen sollten. Man scheint in Eile zu sein, denn die nächste Krise, auf der man mit erneuten QE-Programmen reagieren muss und wird, steht bereits vor der Türe. Man versucht kurzfristig dennoch den hawkischen Schein zu wahren und Druck auf die Märkte auszuüben.

Immer mehr Notenbanker konstatieren unterdessen, dass die Inflation nicht nur „vorübergehend“, sondern noch für längere Zeit hoch im Bereich von 6 % bleiben wird. Die US-Finanzministerin und ehemalige Chefin der US-Notenbank sagte beispielsweise: „Ich bin bereit, das Wort vorübergehend in Rente zu schicken. Ich stimme zu, dass dies keine treffende Beschreibung dessen ist, womit wir es zu tun haben.“

„I’m ready to retire the word transitory. I can agree that that hasn’t been an apt description of what we’re dealing with.“

Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag fiel schlecht aus, was dem Goldpreis jedoch nicht auf die Beine verhalf und die unterliegende Schwäche noch einmal vor Augen führte. Aktuell trauen sich wenige Investoren im Umfeld eines Taperings sowie der Androhung von steigenden Zinsen in das fallende Messer zu greifen.

Der Marktkonsens lag bei 550 neu geschaffener Stellen im November, was der Markt als Bestätigung für das beschleunigte Ende des QE-Programms gesehen hätte und somit eine Ankündigung dessen bereits zur Notenbanksitzung am 15. Dezember. Diese Erwartungen wurden jedoch herbe enttäuscht, nachdem nur mickrige 210 Tsd. neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden. Dies war ein starker Rückgang um 336 Tsd. gegenüber den nach oben revidierten 546 Tsd. vom Oktober und damit der geringste monatliche Anstieg seit Dezember!

Die Gesamtzahl der Beschäftigten liegt immer noch um die 3,9 Millionen oder 2,6 % unter dem Niveau vor der Pandemie im Februar 2020. Die vielleicht wichtigste Nachricht war der Rückgang der Arbeitslosenquote von 4,6 % auf 4,2 %, womit wenigstens hier die Schätzungen von 4,5 % übertroffen wurden. Zum Rückgang der Arbeitslosenquote trug bei, dass die Zahl der Arbeitslosen von 7,419 Mio. auf 6,877 Mio. sank. Da die Zahl der Erwerbspersonen von 161,458 Mio. auf 162,052 Mio. gestiegen war, hat sich die Erwerbsquote von zuvor 61,6 % auf 61,8 % erhöht, was der höchste Wert seit Beginn der Corona-Lockdown-Krise ist.

Gold konnte von den schwachen Arbeitsmarktdaten nicht profitieren

Platin und Palladium kamen in den letzten Wochen stark unter die Räder, insbesondere nachdem die medialen Omicron-Nachrichten auch die Investoren infizierte und die Angst vor neuen weltweiten Lockdowns schürte. Palladium fiel im Vergleich zur letzten Woche auf 1.700 US-Dollar, während Platin auf 920 US-Dollar absackte. Die Nachfrage nach beiden Metallen, die in der Automobilproduktion verwendet werden, nahm wegen der weltweiten Knappheit an Halbleiterchips deutlich ab.

Die neuen Lockdowns und Markteingriffe der Notenbanken und Regierungen verhindern aktuell eine Erholung der Automobilnachfrage und ein Ende des Chipmangels. Im nächsten Jahr könnten Platin und Palladium weiterhin schwach bleiben, da aktuell kein Ende dieser Politik sichtbar ist. Das World Platinum Investment Council geht in seinem neuesten Report davon aus, dass es in diesem Jahr ein Angebotsüberschuss bei Platin in Höhe von 769 Tsd. Unzen geben wird und prognostiziert für das nächste Jahr einen Überschuss von 637 Tsd. Unzen.

Die Palladiumpreise sind um ein Drittel gesunken, nachdem sie vor sechs Monaten ein Allzeithoch erreicht hatten, da die Automobilhersteller auf Platin und andere Metalle umsteigen, die in ähnlicher Weise zur Begrenzung der Schadstoffemissionen von Benzinmotoren beitragen. Diese Substitution ist ein Trend, der sich auch im nächsten Jahr fortsetzen wird. Noch vor einem halben Jahr hatte man ein deutliches Defizit für Palladium erwartet, doch diese Erwartung hat sich mit den neuerlichen Lockdowns zerschlagen.

Die Minenaktien kamen auch zurück und sind weiterhin historisch unterbewertet zum aktuellen Goldpreis. Dem HUI-Goldminenindex gelang es nicht, über den Widerstand bei 280 Punkten anzusteigen und bliebt im mittelfristigen Abwärtstrend gefangen. Mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 250 Punkten wurden erste Stop-Loss-Orders ausgelöst. Insgesamt dürfte das Korrekturpotenzial jedoch begrenzt sein, während die Chancen auf der Oberseite extrem groß sind. Sobald die Fed im nächsten Jahr von ihrem Kurs abweicht, werden Gold und Silber davon mit starken Anstiegen profitieren, während die Minen überproportional stark ansteigen dürften. Minenaktien sind ein sehr volatiler Markt, doch bietet sich nach dem Ende der aktuellen Korrektur kurz- bis mittelfristig eine enorm hohe Chance auf stark steigende Minenaktien.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.