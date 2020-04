Silber weiterhin stark – Enormes Anstiegspotenzial in den nächsten Jahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Terminmarkt: Weiterhin überraschende relative Stärke am Terminmarkt

Die Positionierung der Spekulanten am Terminmarkt für Silber blieb wieder nahezu unverändert zur Vorwoche. Diese erhöhten ihre Netto-Shortposition um 0,5 Tsd. Kontrakte und der CoT-Index blieb unverändert. Der Preis stieg jedoch dabei um 0,74$ an, was eine enorme relative Stärke zeigt.

Diese relative Stärke muss auf gestiegene Investmentnachfrage in ETFs, sowie Münzen und Barren zurückzuführen sein, da die industrielle Nachfrage aktuell eher schwach ist. Dennoch finden die Shutdowns langsam ihr Ende und die Weltwirtschaft nimmt wieder Fahrt auf, was die fundamentale Nachfrage von Tag zu Tag verbessert.

Insgesamt sind die Terminmarktdaten im neutralen Bereich, weshalb man immer mit Rücksetzern rechnen muss. Trotz der QE-Programme muss man im Hinterkopf behalten, dass der Terminmarkt immer noch nicht bereinigt ist, obwohl der Silberpreis so stark gefallen war. Auf Jahressicht hat Silber viel Potenzial. Es ist erstaunlich, dass sich Silber im Augenblick doch so stark zeigt. Grundsätzlich gilt weiterhin, dass wenn die Investmentnachfrage abnimmt, während die Industrienachfrage immer noch nicht wieder voll hochgefahren wurde, es jederzeit noch einmal zu einem Rücksetzer kommen könnte. Dabei würde sich vermutlich der Terminmarkt völlig bereinigen. Der Silbermarkt dürfte daher weiterhin relativ volatil bleiben.

Im Moment zeigt sich jedoch noch keine relative Schwäche in den Daten, was auch beim Silber hoffen lässt, dass die aktuelle Korrektur nur kurzfristiger Natur ist. Mit dem Ende des Shutdowns wird die industrielle Nachfrage langsam wieder zunehmen und die Bullen werden sukzessive die Oberhand gewinnen.

Der Terminmarkt für Silber ist im neutralen Bereich unter überraschender relativer Stärke

Der folgende Chart zeigt das Verkaufssignal für Silber Ende Februar, worauf es zu zwei Korrekturwellen kam. Die zweite Korrekturwelle fiel aufgrund der Coronapanik, die Mitte März um sich griff, stärker aus, sodass der Silberpreis auf unter 12 US-Dollar fiel. Nachdem dieses Tief zweimal getestet wurde, verkündete die US-Notenbank ihr QE-Programm, woraufhin klar war, dass dies das Tief sein würde und von nun an eine steigende Investmentnachfrage den Preis wieder nach oben treiben sollte. Insgesamt drei kurzfristige Kaufsignale führten den Preis bis auf 16,50$, wo ein signifikanter Widerstand verläuft, der vor dem Beginn der verlängerten zweiten Korrekturwelle als Unterstützung fungierte.

Mitte letzter Woche wurde hier an diesem Widerstand ein kurzfristiger Aufwärtstrend gebrochen und das Signal zur kurzfristigen Gewinnmitnahme gegeben. Aktuell läuft eine Korrektur des Anstiegs und ein kurzfristiger Abwärtstrend ist intakt, wobei die nächste Unterstützung bei 15$ liegt.

Nach dem starken Einbruch folgten drei kurzfristige Kaufsignale beim Silber

Auch auf Eurobasis sieht man schön den Widerstand bei 14,50€ je Feinunze, der nun angelaufen wurde und den es für Silber zu überwinden gilt. Eine kurzfristige Gewinnmitnahme bot sich hier spätestens mit dem kurzfristigen Trendbruch an, um günstiger Silber wieder zurückkaufen zu können. Damit Silber weiter ansteigen kann, muss dieser Widerstand genommen werden – bis dahin bestünde sogar noch einmal ein Korrekturpotenzial bis auf 13,50€ je Feinunze.

Der Anstieg des Silberpreises scheiterte vorerst am Widerstand bei 14,50€, den es nun zu überwinden gilt

Im Tageschart sind der Einbruch und die klare Signalgebung noch einmal deutlich zu sehen.

Silber konnte den Großteil des Einbruchs bereits wieder wettmachen

Im Wochenchart seit 2011 sehen wir die langfristige Handelsspanne für Silber in Euro zwischen 16€ auf der Oberseite und 12,50€ auf der Unterseite. Mitte letzten Jahres sahen wir den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend, der jedoch nicht von relativer Stärke begleitet wurde, weshalb wir skeptisch waren.

Als der Silberpreis bei 16,50€ notierte, prognostizierte ich noch einmal einen Rücksetzer auf unter 14€, was viele für unrealistisch hielten, was stets so ist, wenn das Sentiment bullisch ist. Als sich die Gefahr um Corona für die Wirtschaft in Europa immer mehr manifestierte, fiel der Silberpreis sogar noch tiefer unter die langjährige Unterstützung bei 12,50€. Dort wurden die Positionen der Kleinanleger, der zittrigen Hände, abgefischt, deren Hebelprodukte wertlos verfielen.

Mit fast 14€ gelang dem Silberpreis längst der Sprung zurück in diese Handelsspanne, was bullisch ist. Spätestens im nächsten Jahr, wenn die Wirtschaft wieder rund läuft und die Schäden des Shutdowns halbwegs verdaut sein werden, erwarten wir einen Anstieg des Silberpreises über 19€ je Feinunze, was ein weiteres Kaufsignal bis 22€ liefern würde. Aufgrund der QE-Programme kann dies jedoch schon in diesem Jahr geschehen, wenn die Investmentnachfrage, angesichts eines immer weiter abwertenden Euros, entsprechend stark zunehmen sollte. Über 22€ wäre dann der Weg auf 28€ und dann auf neue Allzeithochs frei in den nächsten Jahren.

Silber gelang der Sprung zurück in die Handelsspanne

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.