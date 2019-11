Silber verwandelt Kohlendioxid in nützliche Stoffe

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Um der Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten, da wird viel geforscht. Silber könnte helfen





Seit Jahren wird an einem speziellen Silberkatalysator geforscht. Es soll die Kohlenmonoxidaubeute aus Kohlendioxid erhöht werden, welches bei Verbrennungsmotoren anfällt. Andere nützliche Chemikalien können dann daraus produziert werden wie etwa Pharmazieprodukte oder synthetische Kraftstoffe. Ein nanoporöser Silber-Elektrokatalysator wird dabei verwendet. Forscher konnten Wirkungsgrade bis zu 92 Prozent erzielen.





Silber ist dabei günstiger als andere Edelmetallkatalysatoren wie beispielsweise Platin und bleibt stabiler. „Ein vielversprechender Weg für saubere Energie“, so die amerikanischen Forscher. Das Verfahren wurde auch bereits patentiert. Silber ist nun mal ein besonderes Edelmetall. Silber wird nicht nur für Schmuck, Münzen oder Barren verarbeitet. Auch in der Fotografie, in der Elektroindustrie als Leiter, in Leiterplatten bei beispielsweise Mobiltelefonen oder Computertastaturen, bei Stromleitungen oder Reflektoren ist Silber gefragt.







Ebenso in Photovoltaikzellen, zur Wasserreinigung und in Batterien. Und für Anleger bieten Silberaktien die Möglichkeit bei der positiven Entwicklung von Silbergesellschaften dabei zu sein. Hier denkt man etwa an Endeavour Silver oder MAG Silver.







Endeavour Silver punktet mit vier produzierenden Silberminen in Mexiko sowie weiteren Projekten in Chile und Mexiko. Für das vor kurzem hinzugekommene Konzessionsgebiet El Curso gibt es bereits erste gute Bohrergebnisse (bis zu 1.182 Gramm Silber und bis zu 3,07 Gramm Gold pro Tonne Gestein).







MAG Silver und sein Partner Fresnillo liegen bei den Bauarbeiten für das Juanicipio-Silberprojekt im Fresnillo Silver Trend in Mexiko im Zeitplan. Ende 2020 soll die Mine in Betrieb genommen werden. Abnahmeverträge bestehen bereits.













