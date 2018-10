Silber veredelt Hochprozentiges

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber wird nicht nur für Schmuck, Münzen, Barren oder in der Fotovoltaikbranche verwendet, sondern auch bei der Herstellung von hochprozentigen Spirituosen

Beispielsweise bei der Herstellung von Tequila oder auch Wodka dient Silber dazu, durch Umkehrosmose und Kohlenstofffilter mit Silber absolut reines Wasser zu erhalten. Durch Silber- und auch Platinfilter wird das Wasser mehrmals destilliert. So entfernen Spirituosenhersteller Verunreinigungen, was dem Geschmack dient.

Das ist nur eine von vielen Anwendungen des Edelmetalls, die im täglichen Leben passieren. Eine sehr wichtige Rolle spielt das Silber bei der Produktion von Solarzellen. Eine Art Paste aus Silberpulver wird auf einen Siliziumwafer geladen. Trifft Licht auf das Silizium, kommt es zur Freisetzung von Elektronen. Silber als das weltbeste Leitmaterial leitet den Strom weiter.





Jetzt kann der Strom sofort verbraucht oder in Batterien gespeichert werden. Die Fotovoltaikbranche ist eine Wachstumsbranche. Besonders in den USA, Indien und in China steigt die Zahl der Solaranlagen jedes Jahr extrem an. Auch in den Batterien spielt Silber mit. Beispielsweise in den Batterien für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.







Preislich hat sich Silber in den letzten Wochen stabilisiert. Eine Entscheidung, in welche Richtung es weitergeht, sollte bald kommen. Jedenfalls sollte sich bei den steigenden industriellen Anwendungen ein Investment in Silbergesellschaften wie etwa Endeavour Silver oder MAG immer lohnen.





Endeavour Silver produzierte bei seinen Silber-Gold-Minen in Mexiko im dritten Quartal 2018 insgesamt knapp 1,5 Millionen Unzen Silber und fast 13.000 Unzen Gold. Dies sind zirka 2,4 Millionen Unzen Silberäquivalent. Mit wohl bald fünf produzierenden Minen wird es dem Unternehmen sicher gelingen, ein führender Silberproduzent zu werden.





MAG Silver besitzt 44 Prozent am Juanicipio-Silber-Projekt in Mexiko. Partner ist Fresnillo mit 56 Prozent. Der Produktionsbeginn wird für das erste Halbjahr 2020 anvisiert. Laut Schätzungen sollen rund 200 Millionen Unzen Silber im Projekt stecken.







