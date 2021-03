Silber – ein unverzichtbarer Rohstoff

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber besitzt unter den Rohstoffen einzigartige Eigenschaften, die das Edelmetall für vielfältige Einsatzmöglichkeiten prädestiniert

Seit rund 7000 Jahren ist Silber bekannt und wird von den Menschen benutzt. Anfangs wurde Silber für Schmuck und für die Herstellung von Gefäßen verwendet. Dies konnten man auch bei den Ausgrabungen Schliemanns in Troja oder im Grab des Pharao Tutenchamun feststellen.





Etwa 3000 vor Christus begann der Silberbergbau. Später verwendete man Silber in Form von Münzen als Zahlungsmittel. In Europa startete der Silberbergbau erst im Mittelalter. Silber besticht durch seine Wärme- und Stromleitfähigkeit, die allen anderen Metallen überlegen ist. Zudem gehört es zu den am meisten reflektierenden Stoffen. Silber ist sehr weich, daher kann es zu dünnen Folien gearbeitet werden. In vielen Bereichen der Industrie ist Silber unabdingbar. Neben dem Einsatz als Biozid, ist Silber auch für Anleger interessant. Oft etwas stiefmütterlich als kleiner Bruder des Goldes bezeichnet, steht Silber heute mehr denn je im Focus der Investoren.





Abgebaut wird Silber meist in Kombination mit Gold, Kupfer oder Blei. Die weltweiten Silbervorkommen sind nicht unendlich, gleichzeitig wächst die Nachfrage. Daher besitzt auch das Recycling Bedeutung. Und bewahrheiten sich die Prognosen vieler Analysten, dann sollten gerade jetzt Investments in Silbergesellschaften unter einem guten Stern stehen. Unter den Silberunternehmen gefällt etwa MAG Silver. Die 44-prozentige Beteiligung an der Juanicipio-Silberliegenschaft in Mexiko ist besonders erfreulich. Im Jahr 2020 produzierte Juanicipio insgesamt 623.000 Unzen Silber, 1.053 Unzen Gold sowie Blei und Zink. Corona-bedingt lief die Produktion jedoch noch nicht voll über das Jahr. In den nächsten Jahren dürfen tolle Abbauzahlen erwartet werden.





In Peru konzentriert sich ein weiteres aussichtsreiches Unternehmen, Tier One Silver, auf die Projekte Huilacollo und Curibaya, wobei auf letzterem bald ein Bohrprogramm starten wird. Hochgradige Silber- und Goldproben wurden bereits genommen. Dazu kommen noch zwei weitere Projekte in Peru.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.