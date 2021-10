Silber und Gold sind gefragt, müssen aber gelagert werden, anders Aktien

Eine Umfrage brachte es an den Tag, wo die Anleger am liebsten ihr wertvolles Gold und Silber verwahren

Vorweg ist festzustellen, dass die meisten Edelmetall-Besitzer Bank-Schließfächer bevorzugen. Rund 39 Prozent setzen auf die Bank-Schließfächer, während 24 Prozent ihre Werte dem Tresor zu Hause anvertrauen. Dann gibt es noch etwa 18 Prozent, die ihr Gold und Silber in ihrer Wohnung oder im Haus verstecken. Letztere haben übrigens nur zu 58 Prozent das Gefühl, dass ihr Hab und Gut sicher ist. Interessant ist auch, dass bei ihnen die Männer mit 21 Prozent gegenüber den Frauen mit 13 Prozent dominieren. Männer setzen also lieber auf Verstecke. Auch bei der Nutzung von Bankschließfächern sind die Frauen in der Überzahl. Sie scheinen ein größeres Sicherheitsbedürfnis zu besitzen. Beim Edelmetallbesitz schlechthin sind die Frauen leider in der Unterzahl.



Sollte es wirklich ein Versteck zu Hause sein, so versprechen ungewöhnliche Verstecke noch den größten Erfolg. Allerdings ist es mühselig ein Versteck im Garten zu graben oder die Edelmetalle einzumauern. Das beste Versteck kann wohl der Physiker Niels Bohr für sich beanspruchen. Er löste zwei Medaillen aus Gold in einer Mischung aus Salz- und Salpetersäure auf und verflüssigte sie so. Als der Krieg vorbei war, konnte das Gold wieder extrahiert werden. Auch zu Medaillen konnten sie wieder geprägt werden.

Wem dies alles zu aufwendig ist, der sollte sich überlegen Anteilseigner von Goldunternehmen zu werden und so beim bleibenden Wert der Edelmetalle dabei zu sein. Im Silberbereich gefallen Discovery Silver und Denarius Silver. Discovery Silver besitzt Silber- und Silber-Zink-Bleiprojekte in Mexiko. Das Hauptprojekt Codero brachte jüngst wieder hervorragende Bohrergebnisse hervor (bis zu 300 Gramm Silberäquivalent pro Tonne Gestein). Denarius Silver konzentriert sich auf Projekte in Spanien (Lomero) und in Kolumbien (Guia, Zancudo). Das Unternehmen ist bestens finanziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



