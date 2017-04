Silber und Gold glänzen

Aktuell hält sich der Silberpreis besser als der Goldpreis. Das Anlage-, Schmuck- und Industriemetall ist relativ im Wert gegenüber Gold gestiegen

Mit über 18 US-Dollar je Feinunze glänzt Silber derzeit. Um die Gold-Silber-Ratio zu ermitteln, wird der Goldpreis für eine Unze durch den Silberpreis für eine Unze dividiert. Dann steht fest wie viel Unzen Silber für eine Unze Gold gezahlt werden müssen. Die Gold-Silber-Ratio ist auf 68,5 gefallen. Anfang letzter Woche lag sie noch bei 70. Und je niedriger das Gold-Silber-Verhältnis, desto höher ist der Wert von Silber gegenüber Gold.

Gold und Silber sollten preislich auch weiterhin gut unterstützt sein. Denn immer noch ist der Realzins deutlich negativ. Globale wirtschaftliche und politische Risiken bestehen fort, Unsicherheiten beherrschen die Welt. In Frankreich stehen Wahlen an, der Brexit wird für vorgesehene zwei Jahre die EU beschäftigen, denn Einigkeit zwischen Großbritannien und der EU herrscht eher nicht.

Die Investmentnachfrage nach Gold und Silber werde in 2017 weiter steigen, davon geht beispielsweise die CPM Group, ein Research-Unternehmen, aus. Das wäre dann das vierte Jahr in Folge. Zeit also über ein Investment in Gold- oder Silberunternehmen nach zu denken.

In Mexiko produziert Endeavour Silver bereits seit Jahren erfolgreich auf seinen drei Minen. Als vierte Produktionsstätte wird die Mine El Compas zur Produktion gebracht werden (geschätzte Ressourcen von 2,9 Millionen Unzen Silberäquivalent in der angezeigten Kategorie). Diese wird, so CEO Bradford Cooke, robuste wirtschaftliche Erträge erzielen, da sie mit hohen Gehalten in geringen Tiefen punkten kann. Dabei ist der nötige Kapitalbedarf zudem gering und kann aus dem aktuellen Kassenstand gedeckt werden.

Im kanadischen Yukon-Territorium wächst gerade Metallic Minerals mit seinen Projekten heran. Im historischen Keno-Hill-Silberviertel hat sich das Silber- und Gold-Explorationsunternehmen ein hervorragendes Gebiet ausgesucht. Denn es ist eines der weltweit höchsten Silber Bezirke. Wie CEO Greg Johnson ausführt, konnten im letzten halben Jahr entscheidende Fortschritte erzielt werden: Finanzierung und Verdoppelung des Explorationsgeländes auf 112,5 Quadratkilometer. Die Silbermineralisierung ist ähnlich wie beim Nachbarn Alexco Resource.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





