Silber treibt künstliche Intelligenz voran

Wissenschaftlern gelang es mithilfe von Silber eine Nervenzelle herzustellen, die den menschlichen Nervenzellen ähnelt

Auch wenn künstliche Intelligenz umstritten ist und bei einigen Menschen Angstgefühle erzeugt, technischer Fortschritt kann in der Regel nicht aufgehalten werden. Eine kuriose Geschichte ist die von der Versteigerung eines Gemäldes, geschaffen von künstlicher Intelligenz, damit eigentlich künstlerisch wertlos – aber das Bild ging für 432.500 US-Dollar beim Auktionshaus Christie's über den Ladentisch.

Silber spielt eine Schlüsselrolle, wenn es um die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz geht. Die Entdeckung deutscher und italienischer Wissenschaftler, ein Element herzustellen, das ähnlich wie eine biologische Nervenzelle funktioniert, wird Computern die neuronalen Netzwerke menschlicher Gehirne näher bringen.

Dabei kann das Silber Verbindungen herstellen, denn das Edelmetall besitzt außerordentliche Leitereigenschaften und ist sehr formbar. Menschliche Neuronen und Synapsen können so nachgeahmt werden. Die erforderlichen Nanodrähte, tausendmal dünner als ein menschliches Haar, werden mit Silber und auch Platin verbunden.





Die Anwendungen von Silber im Elektronik- und Elektrobereich wird, so das renommierte Silver Institute, auch weiterhin kräftig wachsen. Silberbeschichtungen, Drähte und Schalter werden immer mehr in elektrischen Geräten verwendet, besonders auch in der Automobilindustrie.







Silbergesellschaften wie Endeavour Silver und MAG Silver sollten von der Entwicklung profitieren. Beide befinden sich mit ihren Projekten im Silberland Mexiko. MAG Silver entwickelt zusammen mit seinem Partner Fresnillo das Juanicipio-Silber-Projekt, das rund 200 Millionen Unzen Silber enthält. Dabei gehören MAG Silver 44 Prozent am Projekt. Zu 100 Prozent besitzt MAG Silver noch das Konzessionsgebiet Cinco de Mayo, gelegen im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.





Endeavour Silver, seit Jahren erfolgreich, besitzt in Mexiko drei produzierende Minen, eine vierte befindet sich gerade auf dem Weg zur Produktion und eine fünfte Mine könnte die nächste Silber produzierende Mine werden.









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html