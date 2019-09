Silber strebt im Windschatten von Gold nach oben

- Nitesh Shah, Director, Research, WisdomTree

Der Silberpreis hat sich ein Beispiel am Höhenflug des Goldpreises genommen und unsere Prognosen übertroffen. Damit wurde die pessimistische Phase beendet, in der sich das Metall in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 befunden hat. Nach der Aufwärtskorrektur unserer Goldprognose revidieren wir auch unsere Silberpreisprognose für das zweite Quartal 2020 von zuvor 16,5 US Dollar pro Unze auf 17,05 Dollar pro Unze. Allerdings könnte Silber zum Ende des dritten Quartals 2019 mit 19,90 Dollar pro Unze einen deutlich höheren Höchststand erreichen. Taktisch sehen wir daher in naher Zukunft eine starke Gelegenheit für ein Investment in Silber.

Gemäß dem in unserer letzten Silberprognose beschriebenen Ansatz überführen wir unser neues Basismodel für Gold in ein Modell für Silber. Dabei wird die starke Korrelation von Silber mit Gold berücksichtigt. Bezüglich der anderen Aspekte des Modells halten wir an den Annahmen fest, die wir bereits in der Prognose für Silber im Q2 2020 veröffentlichten. Dazu zählt u. a. die Annahme, dass die Silbernachfrage aus der Industrie leiden könnte, wenn die Handelskonflikte andauern. Außerdem dürften die steigenden Investitionen in den Bergbau die zukünftige Silberproduktion ankurbeln, während weiterhin reichlich Bestände an den Terminbörsen vorhanden sein dürften. Abgesehen von den Merkmalen, die Silber mit Gold gemein hat, nämlich die Rolle als Hard-Asset mit defensiven Eigenschaften, gibt es bei Silber wahrscheinlich gleich mehrere Herausforderungen. Das erklärt zum Teil, warum Silber bis zum Ende des Prognosezeitraums einen Teil seiner kurzfristigen Gewinne verlieren könnte.

Abbildung 1: Silberpreis-Prognose

Quelle: WisdomTree-Modellprognosen, Bloomberg Historical Data. Daten zum Handelsschluss am 27. August 2019.

Prognosen sind kein Indikator für die künftige Performance, und alle Investitionen unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

In jüngster Zeit begann Silber mit der Aufholjagd. Der Goldpreis stieg früher und anfangs auch schneller als der Silberpreis an. Die wachsende Nachfrage nach diesen „nicht fragilen“ oder „defensiven“ Vermögenswerten ist auf die durch eine Eskalation der Handelskonflikte und mögliche politische Reaktionen verschlechterten globalen Wirtschaftsaussichten zurückzuführen. Gold ist eindeutig die erste Anlaufstelle für Anleger, die Schutz vor den schlimmsten wirtschaftlichen Folgewirkungen suchen. Unter den Edelmetallen hängt Gold am wenigsten von der Industrie ab und gehört gleichzeitig zur defensivsten Option. Da jedoch die spekulative Gold-Futures-Positionierung auf ein Allzeithoch anstieg, wechseln derzeit einige Anleger zu Silber, dessen Positionierung weniger ausgelastet ist.

Das Verhältnis von Gold zu Silber hatte im Juli 2019 den höchsten Stand seit 1993 erreicht, Silber war im Vergleich zu Gold sehr günstig. Diese Quote ist in den vergangenen Wochen geringfügig gesunken, der Silberpreis beginnt sich zu erholen. Wir glauben zwar nicht, dass dieses Verhältnis auf seinen historischen Durchschnitt zurückfallen wird, aber man kann durchaus davon ausgehen, dass es auf eine Standardabweichung vom Durchschnitt fallen könnte. Dies würde unserer Silberprognose für das 3. Quartal 2019 von 19,90 US Dollar pro Unze und der Goldprognose von 1525 US Dollar pro Unze entsprechen. Die Quote dürfte gegen Ende des Prognosehorizonts dann steigen, wenn der Silberpreis Gegenwind spürt.

Abbildung 2: Preisverhältnis von Gold zu Silber

Quelle: Bloomberg, WisdomTree. Daten zum Handelsschluss am 27. August 2019.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse, und Anlagen können im Wert fallen.

Bei Gold könnte es zu einem Anstieg auf über 1800 US Dollar pro Unze kommen, wenn die geopolitischen Risiken weiterhin hoch bleiben. Wir haben einige Gründe vorgestellt, warum die Stimmung gegenüber Gold (gemessen an der spekulativen Positionierung in Gold-Futures) auf dem Niveau bleibt wie sie heute ist. Unter diesen Umständen könnte der Goldpreis im zweiten Quartal 2020 auf über USD 1800 pro Unze steigen. Der Silberpreis würde in diesem Szenario bei etwa 21 US Dollar pro Unze liegen - vorausgesetzt, die anderen Annahmen im Modell bleiben unverändert.

Abbildung 3: Prognose des Silberpreises im optimistischen Goldszenario

Quelle: WisdomTree-Modellprognosen, Bloomberg Historical Data. Daten zum Handelsschluss am 27. August 2019.

Prognosen sind kein Indikator für die künftige Performance, und alle Investitionen unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

Zusammenfassend gehen wir davon aus, dass Gold weiterhin die beste Absicherung gegenüber längerfristigen geopolitischen Bedenken und den damit verbundenen politischen Reaktionen darstellt. Bei Silber ist jedoch mit einer kurzfristigen taktischen Investmentchance zu rechnen. Der Silberpreis hat bereits begonnen, sich kräftig zu erholen, und diese Dynamik könnte sich in naher Zukunft fortsetzen.

Alle Daten stammen aus WisdomTree-Modellprognosen. Prognosen sind kein Indikator für die künftige Performance, und alle Investitionen unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

Dieses Material wurde von WisdomTree und seinen verbundenen Unternehmen erstellt und soll nicht für Prognosen, Research oder Anlageberatungen herangezogen werden. Zudem stellt es weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren oder zur Übernahme einer Anlagestrategie dar. Die geäußerten Meinungen wurden am Herstellungsdatum getätigt und können sich je nach den nachfolgenden Bedingungen ändern. Die in diesem Material enthaltenen Informationen und Meinungen wurden aus proprietären und nicht proprietären Quellen abgeleitet. Daher übernehmen WisdomTree und seine verbundenen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter, Führungskräfte oder Vertreter weder die Haftung für ihre Richtigkeit oder Zuverlässigkeit noch die Verantwortung für anderweitig auftretende Fehler und Auslassungen (einschließlich Verantwortlichkeiten gegenüber einer Person aufgrund von Fahrlässigkeit). Die Verwendung der in diesem Material enthaltenen Informationen erfolgt nach eigenem Ermessen des Lesers. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu.