Silber steht wieder im Fokus

Der Goldpreis markierte unlängst ein neues Jahreshoch in der Kursregion von 1.300 Dollar. Die Zuspitzung im Atomstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea dient als Erklärung. Hinzu kommt die Lage im Syrien-Konflikt und damit verbunden eine verschärfte Konfrontation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Denn Gold gilt bei vielen Anlegern als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Auch Silber gilt als Anlagemetall mit Sicherheitskomponente - aber nicht nur. Silber ist auch ein Industriemetall, welches unter anderem in der Medizin-Technik benötigt wird. So finden Silber-Partikel zum Beispiel als Desinfektionsmittel und als Therapeutikum in der Wundtherapie Verwendung. Interessant ist derzeit auch ein Blick auf das Gold-Silber-Ratio, welches die jeweiligen Preise für eine Feinunze ins Verhältnis setzt. Denn das Gold-Silber-Ratio beläuft sich aktuell auf einen Wert von 70. Heißt: Gold ist gegenwärtig 70 Mal teurer als Silber. In der Vergangenheit wies das Gold-Silber-Ratio im Schnitt eher einen Wert um die 60 auf. Was eine Unterbewertung von Silber gegenüber Gold implizieren könnte.

Ausbruch aus Abwärtstrendkanal

Vor kurzem gelang dem Silberpreis der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal. Zudem konnte der Kurs für eine Feinunze des Edelmetalls die 200-Tage-Linie überwinden, welche sich gegenwärtig bei 17,98 US-Dollar bewegt. Der kurzfristige Aufwärtstrend verläuft aktuell bei 17,97 Dollar. Das Kurstief von April wurde bei 17,72 Dollar markiert. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Silber (WKN VZ6BGJ) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einem schnell steigenden Silberpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6 überproportional davon profitieren. Sollte der Silberpreis indes unter das eben erwähnte April-Tief bei 17,72 Dollar fallen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Silber (in US-Dollar)