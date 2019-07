Silber sollte man haben

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gerade zurzeit spricht viel für ein Investment in Silber. Denn Silber hat gute Gründe aus seiner seit 2016 dauernden Schwächephase herauszukommen

Die Silber-Gold-Ratio befindet sich auf einem extrem hohen Stand. Silber ist damit sehr niedrig bewertet. Diese Preisvernachlässigung verleiht dem Edelmetall ein außerordentlich gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Die Möglichkeit, dass die Realzinsen weiter fallen, sollte zudem dem Silber preislich nach oben verhelfen. Dazu kommt die Tatsache, dass die globale Silberproduktion seit drei Jahren zurückgeht.







Laut Berechnungen der Commerzbank-Experten wird 2019 einem Angebot von 1016 Millionen Unzen Silber eine Nachfrage von 1094 Millionen Unzen Silber gegenüberstehen. Für 2020 prognostizieren sie ein Angebot von 1019 Millionen Unzen und eine Nachfrage von 1103 Millionen Unzen Silber.







Woher kommt nun das viele Silber, das zu etwas mehr als 50 Prozent in die Industrie geht? Einige der produktivsten Silberminen der Welt befinden sich in den mexikanischen Bundesstaaten Zacatecas, Sonora und Durango. Es gibt dort in Mexiko sogar Silberminen, die seit vier Jahrhunderten ohne Unterbrechung fördern. Und Mexiko ist in Lateinamerika die zweitgrößte Volkswirtschaft. Rund 22 Prozent der globalen Silberproduktion kamen im Jahr 2017 aus Mexiko







Ein wichtiger Silberabnehmer sind für Mexiko die USA. 48 Prozent des amerikanischen Silberbedarfs kommen aus Mexiko. Etwa ein Drittel des Silbers verbrauchen die USA für Elektrizität und für Elektronik.







In Mexiko befinden sich auch die Silberunternehmen Endeavour Silver und MAG Silver mit ihren Projekten.







Endeavour Silver produziert in vier hochgradigen Silber-Gold-Minen in Mexiko. Auch die fünfte und größte Mine (die vielleicht bald in Produktion geht) von Endeavour Silver, Terronera, liegt in einem historischen Silberabbaugebiet von Mexiko.







MAG Silver arbeitet mit Partner Fresnillo an der Produktionsreife des Juanicipio-Silberprojektes in Mexiko, das vermutlich 2020 in Produktion gehen wird. Ein weiteres Projekt von MAG Silver ist das Cinco de Mayo-Silberprojekt, das der Gesellschaft zu 100 Prozent gehört.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und von MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/