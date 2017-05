Silber sogar im Kaugummi

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber ist ein in der Industrie äußerst gefragter Rohstoff. Neben vielen bereits praktizierten Anwendungen gibt es auch Pläne mit dem Edelmetall, die noch futuristisch anmuten

Ob die erste Stadt auf dem Mars entstehen wird und ob die Astronauten auf dem Weg dahin silberbeschichtete Kaugummis genießen werden, steht noch in den Sternen. Bis zum März 2117 wollen die Vereinigten Arabischen Emirate die erste Stadt auf dem Planeten Mars errichten. Der "UAE Space Gum", an dem immerhin Professoren aus Dubai arbeiten, soll durch das Silber für die nötige Mundhygiene sorgen.

Dass die Anwendungen für Silber heute beständig ansteigen, ist jedoch eine Tatsache. Wie das renommierte Silberinstitute bestätigt, ist der Silberpreis in diesem Jahr bereits um rund 11 Prozent angestiegen. Denn die Stimmung unter den institutionellen Investoren bezüglich des Edelmetalls ist äußerst positiv. Zu einer deutlich gestiegenen Silbernachfrage der Industrie trägt besonders die Photovoltaikbranche bei. Diese erreichte in 2016 ein Rekordhoch. Dadurch wiederum steigen Investitionszuflüsse in Silber-Futures, Optionen und ETFs.

Auch die Silbergesellschaften stehen hoch im Kurs. Dazu gehört etwa Endeavour Silver mit seinen drei Silber-Gold-Untertageminen in Mexiko. So wurden im ersten Quartal 2017 rund 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert. Der operative Gewinn der Minen konnte von 6,3 Millionen auf 7,8 Millionen Dollar gesteigert werden. Endeavour-CEO Bradford Cooke setzt mit verstärkten Investitionen in die Exploration und Entwicklung in 2017 darauf, die Produktion zu erhöhen. Die Entwicklung einer vierten und einer fünften Mine ist gerade in Planung.

Auch MAG Silver hat sich Mexiko ausgesucht, um zu einem führenden Silberproduzenten zu werden. Aktuell entwickelt das Unternehmen hochwertige Silbervenen des Juanicipio-Projektes im Fresnillo Silver Trend. Dies innerhalb eines Joint Ventures mit Fresnillo. Gleichzeitig arbeitet MAG Silver am zu 100 Prozent im Alleineigentum stehenden Cino de Mayo-Projekt in Chihuahua.

