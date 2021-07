Silber lässt Pflanzen besser wachsen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber wird in enorm vielen Anwendungen genutzt. Silbernanopartikel helfen Landwirten sogar beim Wachstum ihrer Pflanzen

So verkauft ein niederländisches Unternehmen unter anderem Silbernanopartikel, die Pflanzen stärken und für mehr Ertrag sorgen. Die Nano-Spurenelemente sind kleine Nährstoffe, die leicht aufgenommen werden können und so die Pflanzen belastbarer machen, besonders im Gemüseanbau. Auch Zierpflanzen profitieren.





Ein Hauptbereich bei den Silberanwendungen sind die elektronischen Geräte. Denn dahin gingen im vergangenen Jahr rund 34 Prozent des globalen Silberangebots. Und der Elektronikbereich ist ein wachsender Markt. Für 2021 wird prognostiziert, dass 54 Prozent, damit rund 74 Millionen Unzen in diese Branche gehen. Im Vorjahr waren es noch 48 Millionen Unzen. Doch der Silberverbrauch steigt weiter. Für 2030 wird mit einem Silberverbrauch in der Elektronikbranche von rund 615 Millionen Unzen gerechnet – so das Silver Institute.





Begründet ist dies durch die Verwendung des Edelmetalls in fast jedem elektronischen Gegenstand. Vom Mobiltelefon über Computer, Wearables, Autos über Leiterplatten, Verkabelungen bis zu Bauteilen wie Schalter und Chips, bedruckt mit Silbertinte. Dazu kommen noch Anwendungen, die die antibakterielle Wirkung des Silbers nutzen, wie etwa Etiketten, Sensoren, Anti-Diebstahls-Tags oder Verpackungen. Möglich ist das alles durch die besonderen Eigenschaften des Silbers, denn das Edelmetall steht auf Platz eins in Sachen Leitfähigkeit.





Beim Blick auf Silbergesellschaften gefällt Denarius Silver mit seinem Projekt Lomero im spanisch-portugiesischen Pyritgürtel, dem Guia Antigua Projekt in Kolumbien und dem Zancudo-Projekt, ebenfalls in Kolumbien. Einer der großen Anteilseigner von Denarius Silver ist Gran Colombia Gold. Zwar mehr Goldgesellschaft, aber auch in Sachen Silber unterwegs, ist Gran Colombia Gold beim Untertageabbau der wichtigste Gold- und Silberproduzent in Kolumbien. Bemerkenswertes Projekt ist die Segovia-Mine, die seit rund 150 Jahren produziert.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Denarius Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-silver-corp/) und Gran Colombia Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gran-colombia-gold-corp/).

