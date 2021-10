Silber: Das könnte etwas werden

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber-Future: Sprungbrett EMA 50?

von Maciej Gaj - 25.10.2021, 07:06 Uhr

In der abgelaufenen Handelswoche gelang dem Silber-Future ein klarer Vorstoß in Richtung eines Kaufsignals mit einem entsprechenden Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend. Die wahre Durchsetzungskraft wird sich allerdings erst im Bereich des EMA 50 zeigen müssen.

Seit Juli letzten Jahres schwankt der Silberpreis zwischen grob 22,00 und 30,00 US-Dollar munter seitwärts und ließ mit mittelfristigen Handelsansätzen bislang auf sich warten. Diese Phase ist jedoch als Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne zu interpretieren, eine weitere große Kaufwelle steht unter charttechnischen Gesichtspunkten demnach noch aus. Swing-Trader kommen jedoch bei dem aktuellen Anblick leicht ins Schwärmen, nachdem in der abgelaufenen Handelswoche ein seit dem Frühjahr bestehender Abwärtstrend dynamisch überwunden werden konnte. Genau am 50-Wochen-Durchschnitt stoppte jedoch die Aufwärtsbewegung, dieser gilt aber als notwendige Triggermarke für weitere Zugewinne beim Silber-Future.

Schaltmarke 25 USD

Solange das Aufwärtspotenzial noch durch den 50-Wochen-Durchschnitt bei 24,37 US-Dollar begrenzt wird, bleibt die Ausgangslage für einen Folgeanstieg als schwierig zu beurteilen. Im Idealfall springt der Silber-Future direkt über 25,00 US-Dollar an und setzt damit Aufwärtspotenzial in den Bereich von 26,77 US-Dollar frei. Aber erst darüber dürften die Sommerhochs bei 28,75 US-Dollar und schließlich die aktuellen Jahreshochs bei rund 30,00 US-Dollar in den Fokus geraten. Temporäre Rücksetzer könnten nach aktueller Auswertung zeitweise in den Bereich von 23,32 US-Dollar abwärts reichen, bevor der Sprung über den EMA 50 gelingt. Unterhalb von 22,90 US-Dollar würde dem Metall jedoch ein Rückfall zurück in den Bereich des EMA 200 sowie der Horizontalunterstützung von rund 21,00 IS-Dollar drohen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,87 // 25,50 // 26,00 // 26,77 US-Dollar Unterstützungen: 23,75 // 23,32 // 22,35 21,00 US-Dollar

Fazit

Kann der Widerstandsbereich zwischen dem EMA 50 sowie der Kursmarke von rund 25,00 US-Dollar erfolgreich überwunden werden, kämen weitere Zugewinne beim Silber-Future in den Bereich von 26,77 US-Dollar und an die Sommerhochs bei 28,75 US-Dollar rasch ins Spiel. Hierauf könnte dann ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0ZZ8 abschließen und damit eine Renditechance von 65 Prozent herausholen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 23,80 US-Dollar gemessen am Basiswert vorerst allerdings nicht überschreiten, daraus leitet sich ein Stopp im Zertifikat von 0,90 Euro ab. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Monate einkalkuliert werden, bis die gesamte Handelsidee aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV0ZZ8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 21,1833 US-Dollar

Basiswert: Silber-Future KO-Schwelle: 21,1833 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 24,33 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 0,90 Euro Hebel: 3,9

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: Vontobel

