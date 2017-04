Silber – ein kleiner sicherer Hafen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wird Gold teurer, dann suchen Anleger Risikoschutz und Absicherung vermehrt beim eher erschwinglichen Silber

Das Industrie- und Anlagemetall Silber weist starke Grundlagen auf. Viele neuen Technologien, besonders in der Elektronik und in der Nanotechnologie, aber auch in der Biotechnologie kommen nicht ohne das Edelmetall aus. Auch in die Schmuckindustrie und in der Münzherstellung kommt das Edelmetall zum Einsatz. Übrigens konnte im ersten Quartal 2017 der Silberpreis 14,6 Prozent zulegen, damit mehr als der große Bruder Gold (8,5 Prozent Preiszuwachs).

Silberunternehmen wie etwa MAG Silver oder Endeavour Silver setzen auf den vielfältigen Rohstoff. MAG Silver besitzt ein Joint Venture mit Fresnillo bezüglich hochgradiger Silberprojekte im mexikanischen Fresnillo Trend. Laut President und CEO George Paspalas war 2016 ein erfolgreiches Jahr für seine finanzkräftige Gesellschaft. Hochgradige Vererzungen wurden auf dem Juanicipio-Projekt entdeckt und es gehe zügig Richtung Produktion. Im Fresnillotrend, einer der besten Silbergebiete weltweit, wurde erstmals 1552 Silber abgebaut.

Endeavour Silver, seit Jahren erfolgreicher Produzent – in 2016 rund 9,7 Millionen Unzen Silberäquivalent – produzierte im ersten Quartal 2017 etwa 1,9 Millionen Unzen Silberäquivalent. Nach erfolgten operativen Änderungen geht das Management für die nächsten Quartale von Produktionssteigerungen aus. Auch werden gerade weitere Minen entwickelt, damit sei wieder Wachstum zu erwarten.

Jedenfalls sieht es preislich gesehen nicht schlecht aus beim Silber. Aus charttechnischer Sicht liegt die wichtige Widerstandszone bei gut 18 US-Dollar. Der Silberpreis befindet sich aktuell dort. Das Jahreshoch von 2016, das bei 21,11 US-Dollar gelegen hat, könnte vielleicht bald wieder erreicht werden.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html