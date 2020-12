Silber – jetzt einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Silber ist eines der vielseitigsten uns bekannten Elemente, und es gibt mit Sicherheit mehr als 50 Schattierungen, die für viele verschiedene Zwecke verwendet werden. Solange wir zurückdenken können, wurde es für Silbermünzen, Barren und Schmuck verwendet. Die Nachfrage für letzteren ist in der bevorstehenden Festzeit besonders hoch. Wer sagt, dass man Glück (zumindest der kurzfristigen Sorte) nicht kaufen kann, weiß nicht, wo man einkauft. Wir stellen die Analyse von Seasonax für die Südseiten der Börse München vor. Neben Gold kauft ihr physisches Silber bei Ophirum – unser Favorit unter den Shops für Edelmetalle.Abgesehen davon gibt es noch einen zweiten wichtigen Industriezweig in dem Silber an Beliebtheit gewinnt, nämlich die Technologiebranche – insbesondere in der “grünen” und der Nanotechnologie. Darüber hinaus hat Silber in der jüngsten Krise erneut seinen Wert als antibakterielles Mittel bewiesen, das von der pharmazeutischen Industrie eingesetzt wird.Aber wie überträgt sich das auf die Performance von Silber an den Finanzmärkten?





Silber hat im Frühjahr/Sommer eine beeindruckende Rally hingelegt, es ist von seinem Tief im März 2020 um 149 Prozent gestiegen und hat im August 2020 ein Siebenjahreshoch erreicht. Danach ist der Silberpreis um etwa 23 Prozent gefallen. Ist das alles purer Zufall oder steckt mehr dahinter? Im Juni haben wir bereits die starke saisonale Phase im Sommer einer Betrachtung unterzogen, die sich auch dieses Jahr bemerkbar gemacht hat. Aber es lassen sich mit dem glänzenden Metall noch weitere Gewinne erzielen!Silber glänzt zur Jahreswende





Edelmetallinvestoren betrachten Silber oft herablassend als den verarmten Cousin des Goldes . Aber es steckt definitiv mehr in diesem Metall, insbesondere die Tatsache, dass eine starke saisonale Phase unmittelbar bevorsteht.Sehen Sie sich den folgenden saisonalen Chart von Silber an. Im Gegensatz zu einem traditionellen Preis-Chart zeigt der saisonale Chart den durchschnittlichen Verlauf von Silber im Laufe eines Kalenderjahres. Zu diesem Zweck wurde ein Durchschnitt aus den Preismustern der letzten 52 Jahre berechnet. Die horizontale Achse zeigt die Jahreszeit, die vertikale Achse bildet die Preisinformation ab.Silberpreis in US-Dollar pro Feinunze, saisonaler Verlauf über die letzten 52 Jahre





Wie der Chart zeigt, gibt es zwei starke saisonale Phasen bei Silber. Die erste beginnt im Juni und dauert bis Mitte September. Die für uns heute wichtigere beginnt Mitte Dezember und dauert bis Ende Februar.In der Tat hat Silber typischerweise zwischen dem 16. Dezember und dem 21. Februar recht außergewöhnliche Erträge erzielt.Seit 1968 hat Silber während dieses saisonal starken Zeitraums durchschnittlich mehr als 7 Prozent zugelegt. Klicken Sie auf den interaktiven Chart-Link, um sich die Analyse der Daten für jedes einzelne Jahr anzusehen. Lassen Sie sich die beeindruckende Wintersaison von Silber nicht entgehen!Fundamentale Gründe für das Muster





Silber ist in erster Linie ein Industriemetall. Die industrielle Nachfrage dominiert daher die saisonalen Preismuster des Metalls.Wie Dimitri Speck in diesem Zusammenhang feststellt: “Hintergrund des Anstiegs zum Jahresbeginn ist, dass viele industrielle Verarbeiter ihre Kaufaufträge vermehrt zum neuen Geschäftsjahr platzieren. Ein solches durch den Kalender gesteuertes Geschäftsgebaren ist zwar nicht rational im Sinne des besten Kaufpreises. Es ist aber nachvollziehbar, wenn wir berücksichtigen, dass in der Arbeitspraxis die Jahresplanung oft durch das Geschäftsjahr bestimmt ist. Die Silber-Einkäufer kennen den saisonalen Preisverlauf entweder nicht oder sie richten sich nicht nach ihm, da die geschäftsinternen Vorgänge Vorrang haben. Eine Rolle dürfte auch spielen, dass manche Positionen nicht über den Jahreswechsel in den Büchern stehen sollten.“Wenn Sie Silber vor dieser Phase – genauer gesagt Mitte Dezember – kaufen, kaufen Sie aus saisonaler Sicht zu einem recht günstigen Preis und können von der starken saisonalen Rallye profitieren.Was geschieht mit den Aktien von Silberproduzenten?





Gemäß Mines and Metals förderten die Top-10-Silberproduzenten im Jahr 2019 272,4 Mio. Unzen Silber, 4 Prozent weniger als noch in 2018. Wir zeigen unten folgend einen saisonalen Chart von Fresnillo plc als Beispiel, um die Auswirkungen der saisonal starken Periode bei Silber auf die Aktien von Minenunternehmen zu veranschaulichen.Fresnillo plc ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen. Die Gruppe besitzt und betreibt Silber- und Goldminen und verfügt über ein Portfolio von Entwicklungs- und Explorations-Projekten, die sich in den Silber- und Goldgürteln Mexikos befinden. Fresnillo beliefert Kunden in Mexiko und im Vereinigten Königreich. Im Jahr 2019 war das Unternehmen der weltweit größte Primärproduzent von Silber.Saisonaler Chart von Fresnillo plc über die vergangenen 10 Jahre





Fresnillo plc liefert typischerweise starke saisonale Erträge zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar. Quelle: Seasonax (wenn Sie auf den i nteraktiven Link klicken, können Sie eine detaillierte statistische Analyse des Musters einsehen).Ich habe die starke saisonale Phase vom 19. Dezember bis zum 24. Februar (des Folgejahres – über die letzten 10 Jahre berechnet) in dem Chart markiert. In dieser Zeitspanne von nur 47 Handelstagen stieg die Aktie von Fresnillo plc im Schnitt um 16,77 Prozent. Auf annualisierter Basis entspricht das einem äußerst eindrucksvollen Gewinn von 132,57 Prozent!Darüber hinaus zeigt die Häufigkeit mit der im Lauf der Zeit in dieser Phase positive Erträge erzielt wurden, dass das saisonale Muster höchst beständig und zuverlässig ist.Das folgende Balkendiagramm zeigt die Erträge, die Fresnillo plc im relevanten Zeitraum vom 19. Dezember bis zum 24. Februar in jedem Jahr seit 2010 generiert hat. Blaue Balken zeigen Jahre mit positiven Erträgen an.Ertrag des saisonalen Musters in jedem Jahr seit 2010





Quelle: Seasonax Nicht nur Fresnillo steht vor einer starken saisonalen Phase, auch andere Silberproduzenten wie Pan American Silver Great Panther oder First Majestic verdienen Aufmerksamkeit.