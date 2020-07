Silber ist nicht zu stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Gold des kleinen Mannes zeigt sich derzeit als überaus stark und sprang nach dem Tief vom 18.03. um sagenhafte 66 % nach oben. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Wende punktgenau getroffen wurde und auch trotz Corona-Pandemie die Zyklenanalyse hervorragend funktioniert hat.Die Kraft von Silber war regelrecht zu spüren und in fast allen Handelswochen präsentierte der Chart steigende Hochs und Tiefs, was den Trend weiter bestätigte.Gold-Silber-RatioDer nachfolgende Chart präsentiert eindrucksvoll das historische Verhältnis zwischen Gold und Silber.Der Median lag bis zum Jahr 2000 bei etwa 60. Fiel das Ratio somit in Richtung der unteren blauen Zone war es vorteilhafter Gold, statt Silber in seinem Portfolio zu halten. Stieg das Ratio jedoch in Richtung der oberen blauen Zone, war der Investor mit Silber besser aufgestellt.





Bei solch einer Konstellation und unter der Annahme, dass weltweit einige erfahrene Händler dies feststellen, kann man davon ausgehen, dass ein entsprechendes Interesse an Silber besteht und es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Ratio sich wieder verringert.





Wie geht es nun weiter?

Unsere Analysten gehen von einem weiter steigenden Silberkurs aus, der um den 03.08. ein mehrwöchiges Hoch markiert. Im Anschluss sollte sich dann eine kurze Korrektur mit Tief bis zum 05.08. (+/- 2 Tage) ergeben. Je nachdem wie stark diese ausfällt, sind dann bis Anfang September noch weit höhere Preise möglich.









Kolumne vom 20.07.2020 | Michael Neubauer | Global Investa