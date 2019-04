Silber: Das ist interessant!

Die edelsten aller Metalle wie Gold und Silber standen in den letzten Monaten merklich unter Verkaufsdruck, scheinen sich aber an markanten Stellen einen Boden bereiten zu wollen. Insbesondere bei Silber könnte im bisher harmonischen Verlauf eine Stabilisierung zu einer Trendwende führen.

Zunächst einmal bleibt beim Silberpreis ein Abwärtstrend seit Ende Februar ausgehend von 16,21 US-Dollar bis auf eine markante Unterstützung aus Ende letzten Jahres um 15.00 US-Dollar festzuhalten. Damit hat der Silberpreis gut 60 Prozent seiner vorherigen Aufwärtsphase korrigiert und sucht nun an den markanten Supportniveaus aus Ende 2018 Halt. Zum anderen weisen die CoT-Daten (Large Speculators net.) auf eine generelle Umstrukturierung großer institutioneller Anleger hin, dass zusätzlich einen baldigen Kursaufschwung befeuern könnte und für einen Long-Einstieg durchaus geeignet scheint. Als Letztes könnte sich die gestrige Tageskerze in Form eines bullischen Hammers als Zünglein an der Waage für eine endgültige Trendwende beim Silberpreis erweisen.

Noch ist das aktuelle Chartbild als unvollständig anzusehen, eine Tageskerze macht noch keinen Sommer. Doch die überwiegende Mehrheit an Signalen steht für eine baldige Trendwende sowie anschließenden Kursanstieg zunächst auf ein Niveau von 15,32 US-Dollar pro Feinunze Silber. Um den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis bei aktuell 15,42 US-Dollar muss jedoch mit einem leichten Dämpfer gerechnet werden, ehe der Silberpreis wieder seine Jahreshochs bei 16,21 US-Dollar in Angriff nimmt. Mittelfristig entscheidende Kaufsignale werden hingegen erst oberhalb von 16,60 US-Dollar erwartet. Für den unerwarteten Fall eines Kursrücksetzers unter 14,75 US-Dollar müssen Investoren hingegen mit einem raschen Rücklauf zurück auf 14,50 US-Dollar rechnen. Darunter könnte sich weiterer Verkaufsdruck sogar bis in den Bereich der Jahrestiefs aus 2018 um 14,00 US-Dollar breitmachen. In diesem Fall wären tendenziell Short-Ansätze die bessere Wahl.

Silber (Troy Ounce - Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,18 // 15,32 // 15,41 // 15,63 Unterstützungen: 14,85 // 14,78 // 14,55 // 14,44

Über das für diese Strategie ausgewählten Open EndTurboLong (WKN VN9U69) können risikofreudige Anleger von einem bald steigenden Silberpreis profitieren. Mit einem Hebel von 39 kann auf einen Anstieg bis an die Marke von 16,21 US-Dollar gesetzt werden, wodurch eine überdurchschnittliche Renditechance von 250 Prozent erzielt werden kann. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 2,28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses und kann im Basiswert unter dem Niveau von 14,70 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein aktuellerStoppkurs bei 0,10 Euro. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4,0 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VN9U69

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,33 - 0,34 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 14,65 US-Dollar

Basiswert: Silber (Troy Ounce) KO-Schwelle: 14,65 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 14,99 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,41 Euro Hebel: 39,0

Kurschance: + 250 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.