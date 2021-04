Silber ist ein gefragter monetärer Vermögenswert

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber, der kleine Bruder des Goldes, sollte als Investment bei der Vermögensabsicherung nicht außer Acht gelassen werden

Experten sind sich einig: Die industrielle Nachfrage nach Silber wird ansteigen. Dafür gibt es zwei Hauptgründe, einmal die Wiedereröffnung der Wirtschaft und einmal die Konzentration auf erneuerbare Energien, wie etwa Solarmodule. Dazu kommt die Autoindustrie. Die Weltbank prognostiziert sogar ein dramatisches Anwachsen des Silberverbrauchs in den Energietechnologien.





Ein weiterer Punkt sind die niedrigen Realzinsen. Zentralbanken arbeiten an der wirtschaftlichen Erholung und so wird wohl jede Verbraucherpreisinflation als vorübergehend eingestuft. Und negative Realzinsen sind das ideale Umfeld für steigende Silber- und auch Goldpreise. Massive Haushaltsdefizite von Regierungen und Schuldenberge müssen finanziert werden. Zentralbanken kaufen weiter Vermögenswerte und entwerten damit ihre Währungen. Damit sollen die Verbindlichkeiten der Zentralbanken nicht noch weiter in die Höhe getrieben werden. Die Nachfrage nach Gold und Silber treibt dieses Szenario jedoch an. Und beim Silber zusätzlich zu der erwarteten steigenden industriellen Nachfrage.





Auch sind in den Pandemiezeiten Sparquoten gestiegen, ein Nachholbedarf hat sich aufgebaut. So wird von einer anziehenden Nachfrage nach Schmuck und Silberwaren ausgegangen. Die Verwendung von Silber für Desinfektionsmittel und medizinische Zwecke ist ebenfalls durch die Pandemie mehr in den Vordergrund gerückt. Silbergesellschaften sollten daher im Fokus stehen.





So beispielsweise Vizsla Silver. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb von 100 Prozent des fast 10.000 Hektar großen Panuco-Bezirks in Mexiko. Dieser enthält Silber und Gold. MAG Silver möchte ein primäres Silberunternehmen werden. Hauptprojekt ist die 44-prozentige Beteiligung am Juanicipio-Projekt im Fresnillo Silbertrend in Mexiko.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).

