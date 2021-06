Silber mit interessanter Performance

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Silber punktet mit einer wachsenden Nachfrage und mit seiner Rolle als Währungsmetall

Wie das letzte Jahr gezeigt hat, kann sich der Silberpreis mehr bewegen als der Goldpreis. Dabei sind beide sogenannte Währungsmetalle. Silber galt mal als Zahlungsmittel, besonders beim „gemeinen Volk, das mit Silber Waren kaufte“. Silber war nun mal günstiger als Gold. Heute befinden sich weltweit Silbermünzen im Umlauf. Übersetzt man „silver bullet“, so erhält man die Worte Wunderwaffe, Silberkugel, Königsweg.





Neben der Funktion als Währungsmetall ist Silber ein wichtiges Industriemetall. Ob in der Medizintechnik, in der Solarbranche, im 5G-Telekommunikationsmarkt oder in der Elektromobilität, sie alle brauchen Silber. Wenn man an den Run auf Silber im Februar, März zurückdenkt („Reddit-Hype“), so muss auch bedacht werden, dass das Angebot an Silber begrenzt ist. Wie die Edelmetallbehörde LBMA damals betonte, wären die Silberbestände in London, wäre es mit dem Hype weitergegangen, bald zur Neige gegangen. Die enorme Nachfrage nach Silber ebbte dann aber wieder ab. Der physische Silbermarkt kann also leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden.





Mit einer steigenden Nachfrage aus der Industrie und auch bei Anlegern ist zu rechnen, der Silberpreis sollte also steigen. Dazu kommen die Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen, die Silber als Währungsmetall immer beliebter machen. Denn ebenso wie Gold dient es quasi als Versicherung gegen den Kaufkraftverlust. Das inflationsbereinigte Allzeithoch beim Silberpreis befindet sich übrigens bei 120 US-Dollar je Feinunze, da sollte noch was gehen.





Daher stehen auch Unternehmen mit Silberprojekten im Fokus, etwa Endeavour Silver oder Discovery Silver. Letztere können auf ihrem Cordero-Silberprojekt in Mexiko, Chihuahua mit schönen Bohrergebnissen punkten (etwa 258 Gramm Silberäquivalent je Tonne Gestein). Endeavour Silver produziert Silber in drei hochgradigen Silber-Gold-Minen in Mexiko. Bei einem vierten Projekt, Terronera, laufen die Bohrungen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Discovery Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.