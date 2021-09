Mit Silber handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Silberpreis ist immer live. Das Edelmetall wird weltweit immer aktiv gehandelt, in Dollar und Cent je Unze

Beim physischen Silberhandel gilt London als das Zentrum. Der Papierhandel findet größtenteils an der COMEX-Abteilung der New York Mercantile Exchange oder NYMEX statt. Aber auch etwa in Hongkong wird eifrig gehandelt. Wer mit Silber liebäugelt, kann sich Barren oder Münzen kaufen, am Papierhandel über den Terminmarkt teilnehmen oder sich die Aktienwerte von Silberunternehmen kaufen. Bei den beiden letzten Möglichkeiten entfällt die aufwendige Lagerung und der Investor ist flexibler. Auch kann über ETFs in Silber investiert werden, wobei ein ETF in der Regel nicht in das Edelmetall selbst eingetauscht werden kann.

Auch haben Unterbrechungen bei Lieferketten, verursacht durch Corona, den Kauf von physischem Silber in der letzten Zeit erschwert. Da die Silberprodukte oft begrenzt sind, muss der Käufer möglicherweise auch höhere Aufschläge als üblich berappen. Silber ist abhängig von der Angebots- und Nachfragedynamik. Dazu kommt, dass das Metall von der Industrie und von Investoren nachgefragt wird. In der Industrie gibt es unglaublich viele Anwendungen, die Silber brauchen. Das weißglänzende Metall kann mit seinen einzigartigen chemischen und physikalischen Eigenschaften Wärme und Elektrizität am besten leiten. In Katalysatoren, Batterien, in der Medizin, in der Elektronik oder in der Autoindustrie, Silber ist in einer steigenden Anzahl von Anwendungen vertreten.

Auch wenn es immer wieder Edelmetallmanipulationen am Markt gibt, bei einem gut aufgestellten Anleger sollten Silberminenaktien nicht im Depot fehlen. Dazu zählen etwa Denarius Silver oder Discovery Silver. Denarius hat die Projekte in Spanien (Lomero mit Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink) und in Kolumbien (Guia und Zancudo) und ist bestens finanziert. Discovery Silver besitzt unter anderem das Hauptprojekt Cordero, das eine der weltweit größten Silberressourcen beherbergt. Das erste Bohrprogramm hat die Erwartungen des Unternehmens bereits übertroffen.

