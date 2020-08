Silber – günstig verpasst?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Beim Silberpreis dürfte noch ein erheblicher Spielraum bestehen, vor allem, wenn man auf das Jahr 2011 blickt

Im Jahr 2011 hatte Silber mit knapp 40 US-Dollar den höchsten Preis erreicht. Gleichzeitig lag der Goldpreis bei 1.920 US-Dollar. Jetzt notiert der Goldpreis bei rund 2.000 US-Dollar, während die Unze Silber nun knapp 28 US-Dollar kostet. Da sollte also preislich noch Einiges drin sein. Momentan scheint Silber stärker als Gold gefragt sein. Mit dem Anstieg beim Silber ist ein Kunststück gelungen, das nach einer jahrelangen Seitwärtsbewegung.





Die Konsolidierung bei Gold und Silber dauerte nicht lange. Sofort hat Silber die Aufholjagd gegenüber dem großen Bruder gestartet. Unternehmen mit Silberprojekten besitzen noch Nachholpotenzial und sollten überproportional steigen, bieten also eine Chance, die es zu nutzen gilt. Sowohl Gold als auch Silber gelten als Schutzinstrumente vor Inflation. Und die wird gerade gefürchtet.





Beim Silber ist der Markt enger als beim Gold. Silber hängt auch von der Konjunkturentwicklung ab. Gibt es positive Nachrichten in Sachen Konjunktur, dann reagiert in der Regel der Silberpreis auch mit Aufschlägen. Kürzlich erst hat der Silberpreis den höchsten Stand seit sieben Jahren mit einem Preis von 29,43 US-Dollar erreicht. Zeit also noch in Silberwerte einzusteigen, beispielsweise in MAG Silver oder Endeavour Silver.





Endeavour Silver erwirtschaftete im zweiten Quartal 2020 mit seinen drei mexikanischen Minen 20,2 Millionen Dollar Einnahmen. Dies durch den Verkauf von mehr als 634.000 Unzen Silber sowie gut 5.200 Unzen Gold.





MAG Silver besitzt 44 Prozent am Juanicipio-Silberprojekt im Fresnillo Silver Trend in Mexiko. Aktuell wird die Infrastruktur über und unter Tage entwickelt. Das Projekt ist also weit fortgeschritten.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).







