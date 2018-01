Silber vor größerer Ausbruchsbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das neue Börsenjahr geht direkt genau so weiter, wie das alte aufgehört hat. Der Silberpreis steht schon über 2,5 Prozent im Plus und hatte bereits am ersten Handelstag 2018 die Marke von 17 USD nachhaltig übersprungen. Erst gestern wurde mit 17,42 USD der höchste Stand seit Mitte Oktober 2017 erreicht. Die 18 USD scheinen damit jetzt nur noch eine Frage der Zeit, oder!?

